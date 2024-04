El duro descargo de Flor Moyano ante la renuncia de su abogado en la causa por abuso sexual contra Juan Martino

flor moyano renuncia abogado roberto castillo 1.jpg

En este contexto, ante la sorpresa que causó la decisión del letrado, Flor Moyano rompió el silencio desde las redes sociales y se refirió a esta etapa que atraviesa.

“Cambié como persona, cerré etapas para tener tranquilidad en mi vida, aprendí a valorar mi soledad, empecé a cuidar mi amor propio y hoy nada es igual que antes, todo es diferente, todo cambio", indicó la modelo.

"Aprendí a caminar sin esperar nada de los demás, no voy detrás de nadie y dejo que se vaya quien se tenga que ir”, continuó picante.

Y remarcó: “Mi prioridad es y será siempre salir adelante, lograr mis objetivos y superarme cada vez más. No me importa empezar de nuevo, lo voy a hacer las veces que sean necesarias y lo voy a lograr”.

flor moyano renuncia abogado roberto castillo.jpg

La fuerte reacción y respuesta de Juan Martino al escuchar a Flor Moyano: "Me pedía que..."

Flor Moyano estuvo el miércoles en el estudio del programa A la tarde, América Tv, y apuntó contra Juan Martino por su reaparición pública en los últimos días, a quien denunció en la Justicia por abuso sexual.

"Si hubiese sido una denuncia falsa se hubiese presentado al día siguiente desmintiendo todo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se preparó un año para venir a hablar y salvar su imagen?”, indicó la modelo.

Lo cierto es que tras estas palabras, Juan Martino visitó el programa Mañanísima, El Trece, y reaccionó de manera contundente al escuchar las declaraciones de su ex compañera en el reality El hotel de los famosos.

"Un coacheo malicioso, no me cabe otra posibilidad de pensar", sentenció el hermano de Majo tras escuchar el relato de Flor Moyano. A lo que Carmen Barbieri le preguntó: "Si ella te dice que no, ¿vos te pones agresivo, te pones pesado?".

Y Martino explicó: “No, por Dios. Y delante de todos y nadie vio nada. El día antes de que yo me estuviera por ir del reality ella quiso venir a pasar la noche conmigo en la cama para hacerme el aguante".

"Por eso digo de las contradicciones y que no se entiende nada”, añadió el actor. Y agregó un dato revelador: ella le habría pedido que se depile.

“Una persona que dice que está padeciendo desde el día uno y que hacía todo obligada, no venís a la cama y no me pedís que me depile. Y eso no sale al aire, fue un domingo, pero está de testigo Mimí que estaba atrás y lo escuchó", cerró Juan Martino.