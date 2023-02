El "recital fantasma" de Justin Bieber: 200 fans estafadas, una empresa sin domicilio y el dinero que no aparece

“El show del Justice Tour en Argentina queda suspendido hasta nuevo aviso”, fue el tuit con en el que la comunidad de fans anunció la noticia. El artista se iba a presentar en el Estadio Único de La Plata los días 10 y 11 de septiembre de 2022.

Agustina, una de las damnificadas por la empresa Riverpass, dialogó con Gonzalito Rodríguez en representación de casi doscientas fanáticas estafadas. “Esa plata me costó un montón, no tenía un trabajo estable”, contó la persona que había abonado 10 mil pesos.

“La entrada me ha salido 22 mil pesos, se suspendió el show y Riverpass no nos mandó ni un mensaje, no tenemos respuestas, no tenemos la plata”, explicó otra de las estafas y reveló que “desde la empresa enviaron comprobantes falsos con números y montos erróneos”.

Agustina contó que la empresa les hizo “mucho vuelteo” y que le habían prometido devolver el dinero en el plazo de veinte días. Gonzalito Rodríguez se dirigió a Soliz 206 del barrio de Congreso, sede fiscal de la compañía.

Tras hablar con un vecino del edificio, el periodista de A24 recibió la sorpresa que “ahí no funciona ninguna empresa de eventos”. Luego de no haber podido dar con los responsables de Riverpass, se dirigieron hacia la oficina de Defensa del Consumidor.

En la sede del organismo estatal, los funcionarios públicos no pudieron dar respuesta al problema aludiendo que “se rompió un caño” y no podían “trabajar como corresponde”.

“Lo que sucede con estas empresas es que venden las entradas, cuando Justin Bieber no viene le devuelven el dinero a la mitad de la gente”, reveló Gonzalito Rodríguez y explicó que “en el boca a boca, como a algunas personas le devolvieron el dinero, el reclamo colectivo se diluye”.