"Seguro que no te pagan": chocó en marzo, le ofrecieron la mitad y gracias a Gonzalito logró cobrar todo

“Seguro que no te pagan”

El damnificado reveló ante Gonzalito que su calvario comenzó el 18 de marzo “cuando un asegurado de Antártida Seguros me choca de costado desde la punta del paragolpes de atrás hasta el espejo y el paragolpes delantero”.

Ezequiel explicó que ese día estaba de paseo con su familia y que utiliza el vehículo como medio de transporte para poder ir al trabajo. “Mandé todos los papeles que me pidió la aseguradora, fotos, presupuesto y demás, y no tuve más respuesta por tres meses”, aseguró, dando cuenta de su celeridad para el trámite.

Tras tres meses de silencio por parte de Antártida Seguros, la compañía le avisó al damnificado que le “iban a pagar mucho menos de la mitad del presupuesto”. “Un espejo eléctrico en ese momento estaba $ 28 mil, ahora que pasaron ocho meses no sé cuánto puede estar”, relató.

“Me asesoré con conocidos, me dijeron que convenía aceptar y no ir a una instancia más porque tardaba mucho y es muy burocrático, terminé aceptando esa plata que me ofrecían”, reveló Ezequiel y explicó que cuando llegó el día de cobro el dinero brilló por su ausencia.

“La fecha de pago era el 24 de septiembre, ahí empecé a llamar al banco a ver si tenía cheques para cobrar y no había nada, mandé mails, escribí por WhatsApp y no me pude comunicar”, relató el joven su calvario.

Luego Gonzalito comenzó a “recorrer el mismo camino” que había realizado Ezequiel. Tras llamar por teléfono a la compañía aseguradora, la locución automática aseguró en al menos cuatro oportunidades que “la persona o extensión no está disponible”.

Tras los intentos fallidos, el conductor de “A Río Revuelto” decidió tomar el toro por las astas y concurrir en persona a la oficina de Antártida Seguros. En el inmueble porteño, donde según el encargado “los empleados solo van a buscar cartas documento una vez por semana”, Gonzalito, Ezequiel y las cámaras de América Noticias esperaron para ser atendidos.

Tras ver que nadie quería bajar a recibirlos, el periodista decidió hablar directamente por el portero eléctrico. Cuando reveló lo sucedido, la empleada de Antártida Seguros respondió que debían concurrir otro día ya que las personas que toman las decisiones no se encontraban por un "problema con la fibra óptica".

Sin embargo, menos de dos minutos después, y ante una nueva consulta al portero eléctrico, la mujer respondió que "ya" estaban haciendo los tramites correspondientes para depositarle lo adeudado a Ezequiel en el CBU. En ese instante el incrédulo joven recibió un llamado de un empleado de la compañía aseguradora de nombre Gastón quien tras corroborar el alias de la cuenta le indicó que había realizado la trasferencia.

El damnificado constató en su teléfono que le depositaron los $72 mil adeudados y Gonzalito Rodríguez cerró el informe indicando que Antártida Seguros además se comprometió a un resarcimiento por el tiempo perdido entre el choque y el pago.