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El Obelisco volvió a ser una fiesta: miles de hinchas celebraron el triunfo de Argentina ante Egipto

La Selección argentina venció 3 a 2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 después de estar dos goles abajo. La clasificación desató festejos en el centro porteño, donde miles de fanáticos se reunieron con banderas, camisetas y cánticos.

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La Selección argentina venció 3 a 2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 después de estar dos goles abajo. (Foto: Reuters)
La Selección argentina venció 3 a 2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 después de estar dos goles abajo. (Foto: Reuters)
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La Selección atravesó una tarde de máxima tensión. Egipto se puso en ventaja por 2 a 0 y dejó a Argentina al borde de una eliminación inesperada. Sin embargo, el conjunto nacional reaccionó en el segundo tiempo y logró dar vuelta el resultado con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que marcó el tanto decisivo en los minutos finales.

La clasificación a cuartos de final desató festejos en el centro porteño, donde miles de fanáticos se reunieron con banderas, camisetas y cánticos. (Foto: Reuters)

La clasificación a cuartos de final desató festejos en el centro porteño, donde miles de fanáticos se reunieron con banderas, camisetas y cánticos. (Foto: Reuters)

Apenas finalizó el encuentro disputado en Atlanta, comenzaron las celebraciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Como suele ocurrir en cada triunfo importante de la Selección, el Obelisco volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para los hinchas.

Con camisetas albicelestes, banderas argentinas, bombos y bengalas, miles de personas llegaron a la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio para compartir el festejo. También se registraron caravanas de autos que hicieron sonar sus bocinas mientras los fanáticos acompañaban con cánticos y muestras de apoyo al equipo nacional.

Como suele ocurrir en cada triunfo importante de la Selección, el Obelisco volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para los hinchas. (Foto: Reuters)

Como suele ocurrir en cada triunfo importante de la Selección, el Obelisco volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para los hinchas. (Foto: Reuters)

Los festejos

La celebración comenzó incluso antes de llegar al centro porteño. En estaciones y formaciones de subte se observaron grupos de hinchas que cantaban y festejaban la clasificación mientras se dirigían hacia el Obelisco para sumarse a la concentración.

Entre los asistentes hubo personas llegadas desde distintos puntos del país, entre ellos Misiones, Rosario y Corrientes, que se acercaron al centro porteño para compartir los festejos por la clasificación argentina.

En medio del clima de euforia, varios hinchas destacaron la reacción del equipo para revertir un partido que parecía perdido. También hubo elogios para Cristian Romero, uno de los protagonistas de la remontada, cuyo rendimiento fue especialmente valorado por los simpatizantes durante la celebración.

“Fue terrible, el Cuti Romero creo que fue el RCP de la Selección”, expresó a A24 una simpatizante de Rosario, que se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires por vacaciones.

“Casi me muero, cosa de no creer”, expresaron otras fanáticas. “Se paró Argentina en el minuto ochenta”, aseguraron entusiasmadas.

Con el paso de los minutos, la cantidad de personas en la zona fue en aumento. La presencia de los fanáticos provocó un corte total de los carriles del Metrobus sobre la avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco.

Con camisetas albicelestes, banderas argentinas, bombos y bengalas, miles de personas llegaron a la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio para compartir el festejo. (Foto: Reuters)

Con camisetas albicelestes, banderas argentinas, bombos y bengalas, miles de personas llegaron a la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio para compartir el festejo. (Foto: Reuters)

Las imágenes mostraron a cientos de personas ocupando la avenida, saltando, cantando y celebrando una victoria que volvió a ubicar a la Argentina entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

La remontada ante Egipto transformó la preocupación inicial en desahogo y renovó la ilusión de los simpatizantes, que volvieron a acompañar masivamente a la Selección en una de las postales más tradicionales de los festejos futboleros argentinos.

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