Alerta por frío extremo: se mantienen los avisos en 21 provincias y advierten los riesgos para la salud

Tras un sábado marcada por las temperaturas bajo cero en varias regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes las alertas por frío extremo para gran parte de la Argentina durante el resto de la jornada.
La alarma de nivel amarillo rige en gran parte del país y hay alerta naranja en sectores como Buenos Aires y Córdoba, donde las bajas temperaturas representan una mayor preocupación.
Alerta por frío extremo. (Foto: IA)
Tras un sábado marcada por las temperaturas bajo cero en varias regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes las alertas por frío extremo para gran parte de la Argentina durante el resto de la jornada.
El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden tener efectos sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, por lo que recomendó extremar los cuidados y evitar la exposición prolongada al aire libre.
El SMN mantiene una alerta amarilla para las siguientes jurisdicciones: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut y Ciudad de Buenos Aires.
Según explicó el organismo, este nivel de alerta indica que las temperaturas extremas pueden provocar un efecto leve o moderado sobre la salud, principalmente en los grupos más vulnerables.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para sectores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
En estos casos, el riesgo es mayor, ya que las temperaturas extremadamente bajas pueden afectar incluso a personas sanas, especialmente si permanecen mucho tiempo expuestas al frío.
Ante este escenario, el organismo difundió una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos:
El Servicio Meteorológico Nacional establece estos niveles de alerta comparando las temperaturas pronosticadas con los valores históricos de cada región.
Cuando se prevén registros considerablemente inferiores a los habituales para la época del año y las condiciones se prolongan durante varios días, el organismo emite distintos niveles de advertencia.
Cuanto más intensas y persistentes son las bajas temperaturas, mayor es el nivel de alerta, que puede ser amarillo, naranja o rojo, de acuerdo con el impacto esperado sobre la salud de la población.