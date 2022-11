¿Cómo las app de citas como Tinder llegaron para transformar el amor, el sexo y las relaciones? La pregunta es muy compleja de responder.

Tinder 1.jpg Tinder es la app de citas más popular y tiene más de 57 millones de usuarios en todo el mundo.

En algún momento, todos nos pusimos "a la venta” con la finalidad de conseguir un encuentro casual o una pareja estable. Estoy convencido que para algunas personas entablar una relación sentimental no les lleva mucho tiempo, tampoco les implica de un gran esfuerzo, surge de manera natural y genuina, como un magma que avanza y que arrastra con todo. Para otras resultará todo lo contrario. La manera para relacionarnos fue modificándose. Y varias personas hicieron lo imposible para adaptarse a lo que el mercado demandaba.

¿Sexo o amor?

¿Los que usan cualquier app de citas apuntan a un touch and go o tienen intenciones de enamorarse? Por ejemplo, en Tinder, con deslizar para el lado derecho o izquierdo de la pantalla, podés aprobar o no el perfil de una persona y así comenzar un diálogo. Así de simple, así de fácil, así de rápido.

¿Cuánta gente está pasando horas, apretando la pantalla del celular? Detrás de un encuentro entre desconocidos hay infinidad de historias.

Hernán tiene 43 años, es informático y comenzó a usar Tinder por curiosidad. "Quería salir de un estado de soledad", confiesa. Y agrega: "Yo no buscaba nada serio, eh. Vi a alguien, me gustó físicamente y solo quería pasarlo bien". Durante 4 días estuvo chateando con una chica hasta que finalmente se juntaron. Tuvieron sexo y nunca más hablaron. Fue un digno pacto entre los dos. El match que hicieron fue uno más de los más de 70 mil millones que registra Tinder en sus 10 años de historia.

"Tinder es como ir al supermercado"

Jimena tiene 39 años, es nutricionista. El silencio y la tranquilidad de la madrugada se interrumpen de golpe con un mensaje de Tinder o Inner Circle, las dos app que más usa. Cuando comenzó a usarlas no estaba convencida, como todo lo nuevo que empieza en esta vida, dirá. Pero el tiempo le fue dando mayor seguridad. Y la seguridad le dio confianza para la infinidad de encuentros con anónimos.

“Es como ir al supermercado, elegís el producto por el envase, pero no sabes si está bueno hasta que lo probás. Y después de un tiempo, uno se cansa de abrir paquetes y dejarlos por la mitad”, dice Jimena y se ríe al terminar la frase. "A la noche cuando me voy a dormir es el momento que más la uso. Hago un escaneo de todo lo que hay. Es como leer un libro. Miro fotos y elijo. Después cierro la aplicación y me voy a dormir. Es un ritual".

Tinder 3.jpg Tinder llegó para transformar el amor, el sexo y las formas de relacionarnos.

Jimena dice que en Tinder hasta encontró trabajo. "Me presentó abogados especialistas en seguro cuando me chocaron el auto y me pudieron resolver esa situación. Encontré amigos, amantes, amores temporarios, psicópatas, violentos. También me encontré con gente que se enamora fácil y que quiere tener hijos. Hay mucha diversidad y en dos segundos das match o descartás y pasás al que sigue. Encontré de todo".

Cuando Tinder fue lanzada en 2012, sus creadores, Sean Rad, Justin Mateen y Jonathan Badeen, nunca llegaron a pensar que alcanzarían más de 50 millones de usuarios en todo el mundo. Primero lo probaron en un campus universitario de Los Ángeles. "Todo el mundo tiene la necesidad de conocer gente. Lo que en el pasado significaba hacerlo físicamente. Hemos convertido ese proceso en algo más eficiente", fue el argumento de los creadores. Y fue todo un éxito.

Tinder 4.jpg Tinder arrasó con todo lo establecido y sigue ofreciendo sorprendentes conductas sociales.

"Para conocer gente es más cómodo y eficiente que salir a un boliche. A veces cansa un poco y la desinstalo, pero termino volviendo a descargarla. Nunca busque algo serio, lo veo como algo divertido y anecdótico", acota Valeria, que tiene 28 años y vive en Paternal.

"Llevo tres años en Tinder y tuve más de 40 citas. Algunas llegaron a convertirse en relaciones de hasta un mes de duración. Lo mejor de Tinder es la cantidad de gente que conocí y a los lugares que me ha llevado”, dice Nicolás, de 30 años y profesor de educación física.

Los riesgos están, coinciden sus usuarios. La aplicación de citas es como un catálogo de personas basado en una selección superficial. Algo que arrasó con todo lo establecido y sigue ofreciendo sorprendentes conductas sociales.