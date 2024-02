Entre Ríos: crecieron más de 950% en un mes los casos de dengue en la provincia

Además, los nuevos contagios aumentaron un 269% si se comparan los registros de abril del 2023, cuando en la provincia se detectaron 146 positivos.

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, dijo que una vez que el virus se dispersa "sólo queda realizar acciones paliativas y diagnóstico", por lo que remarcó la importancia de "reforzar cuidados y recomendaciones".

Los casos se detectaron en ciudadanos radicados en los departamentos de Paraná, La Paz, Federación, Concordia, Uruguay, Victoria, Colón, Gualeguay, Villaguay, Nogoyá, Diamante Gualeguaychú, Feliciano y Tala, y también hubo personas contagiadas que no residen en el territorio provincial.

"No hemos tenido casos graves y está absolutamente controlado, pero no significa que no se deba continuar con la prevención", añadió el ministro de Salud entrerriano, Guillermo Grieve, en conferencia de prensa.

dengue-reporte-17-abriljpg.webp

El Ministerio de Salud de Entre Ríos pidió tomar medidas de prevención

La prevención "es responsabilidad de todos", indicó la cartera sanitaria en un comunicado, y resaltó que las medidas deben ser implementadas "de manera constante", ya que la "preocupación es que el 2024 sea otro año epidémico de dengue".

Por eso, el Ministerio de Salud pidió vaciar, limpiar y cubrir recipientes que puedan acumular agua, eliminar criaderos de mosquitos, usar repelentes y ropa clara que cubra brazos y piernas, cambiar el agua de bebederos y desagües de aire acondicionado, cuidar el agua de las piletas, y evitar las plantas en agua.

Además, sugirió colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y proteger camas, cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras o tules.