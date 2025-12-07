Tensión en un aeropuerto argentino: una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros

“Atención por favor. Aeropuertos Argentinos solicita desalojar el área con sus efectos personales”, se escucha en un video difundido en redes sociales, donde puede verse la salida ordenada pero tensa de decenas de viajeros.

Mientras el protocolo se desarrollaba, un vuelo proveniente de Córdoba logró aterrizar, pero debió quedar inmovilizado en la posición “Zulú” con pasajeros a bordo, sin autorización para descender hasta que se completaran los controles.

El resultado del operativo

Tras varios minutos de inspección exhaustiva, los especialistas determinaron que no había ningún artefacto explosivo en las pertenencias de la mujer. El procedimiento dio resultado negativo, y la actividad del aeropuerto se normalizó cerca de 40 minutos después.

Sin embargo, la mujer quedó detenida a disposición de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, que ordenó la requisa completa de sus pertenencias y la toma de declaración. Hasta el momento, no está claro si su comentario fue un intento de broma, una expresión desesperada por algún problema previo o un acto deliberado de intimidación.