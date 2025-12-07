En vivo Radio La Red
Policiales
Aeropuerto
Investigacion

Tensión en un aeropuerto argentino: una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros

Una mujer aseguró que tenía un explosivo en su equipaje antes de abordar un vuelo a Buenos Aires.

La tranquilidad habitual del Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia quedó completamente alterada este domingo cuando una mujer, que se disponía a abordar un vuelo hacia Buenos Aires junto a su hija, aseguró que llevaba una bomba en su equipaje de mano. La expresión, dicha antes del preembarque, activó de inmediato el protocolo de seguridad y derivó en la evacuación total de la terminal, paralizando por completo su actividad durante casi una hora.

Según confirmaron fuentes aeroportuarias, la mujer se encontraba en la fila previa al embarque cuando manifestó que portaba un artefacto explosivo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) reaccionó de inmediato, aplicó el procedimiento de emergencia y ordenó despejar por completo el área. En cuestión de minutos, el hall se convirtió en una zona restringida, rodeada por personal armado, vehículos oficiales y equipos especializados en detección de explosivos.

aeropuertp4

Evacuación total y aeropuerto paralizado

El incidente ocurrió poco antes de las 15:30, horario previsto para el despegue del vuelo hacia Aeroparque. La mujer, que no había despachado equipaje y solo llevaba un bolso de mano, fue rápidamente aislada junto a su hija mientras los efectivos del grupo GEDEX, expertos en explosivos, realizaban el procedimiento estándar.

La evacuación abarcó un perímetro de 100 metros dentro del área de preembarque de vuelos nacionales. Tanto pasajeros como trabajadores de la terminal fueron obligados a retirarse del lugar.

Atención por favor. Aeropuertos Argentinos solicita desalojar el área con sus efectos personales”, se escucha en un video difundido en redes sociales, donde puede verse la salida ordenada pero tensa de decenas de viajeros.

Mientras el protocolo se desarrollaba, un vuelo proveniente de Córdoba logró aterrizar, pero debió quedar inmovilizado en la posición “Zulú” con pasajeros a bordo, sin autorización para descender hasta que se completaran los controles.

El resultado del operativo

Tras varios minutos de inspección exhaustiva, los especialistas determinaron que no había ningún artefacto explosivo en las pertenencias de la mujer. El procedimiento dio resultado negativo, y la actividad del aeropuerto se normalizó cerca de 40 minutos después.

Sin embargo, la mujer quedó detenida a disposición de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, que ordenó la requisa completa de sus pertenencias y la toma de declaración. Hasta el momento, no está claro si su comentario fue un intento de broma, una expresión desesperada por algún problema previo o un acto deliberado de intimidación.

