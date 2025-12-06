En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Vuelo
Avión
Inédito

Video: así fue el vuelo rasante de los aviones de combate F-16 por la Ciudad de Buenos Aires

Por la mañana del sábado, seis F-16 de la Fuerza Aérea sobrevolaron Buenos Aires en un vuelo especial antes de su presentación oficial en Córdoba,

Los primeros seis cazas F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires. Crédito: rsfotos/unar

Los primeros seis cazas F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires. Crédito: rsfotos/unar
Video: así fue el vuelo rasante de los aviones de combate F-16 por la Ciudad de Buenos Aires

Los primeros seis cazas F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires antes de dirigirse a Córdoba, donde luego se llevó a cabo el acto oficial de presentación de las aeronaves encabezado por el presidente Javier Milei, quien lanzó duras críticas al kirchnerismo.

Leé también Milei celebró la llegada de los aviones F-16: "Los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos"
milei celebro la llegada de los aviones f-16: los gobiernos anteriores nos habian dejado indefensos

Las aeronaves, especializadas en combate aéreo cercano, despegaron desde el Área Material Río Cuarto y realizaron un recorrido por puntos emblemáticos de la capital, permitiendo que el público las observe a baja velocidad, aunque pueden alcanzar velocidades superiores a Mach 2 (más de 2.400 km/h).

Embed

Ingresaron desde el Río de la Plata minutos antes de las 8 de la mañana y, ya sobre la ciudad, pasaron por la Casa Rosada, siguieron su trayectoria sobre la Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere y luego viraron hacia el sur para posicionarse sobre la Avenida 9 de Julio.

Posteriormente, atravesaron el eje aéreo de Aeroparque Jorge Newbery y la zona de Retiro, para más tarde ejecutar un giro de 360 grados con centro en el Ministerio de Defensa, sobre Puerto Madero. Como cierre, hubo un último pasaje de despedida por la 9 de Julio antes de ascender nuevamente rumbo a Córdoba.

Embed

El lote recibido está compuesto por cuatro aviones biplaza y dos monoplaza, equipados con un sistema de armas provisto por Estados Unidos. Forman parte de una compra total de 24 F-16, que tuvo un costo de 650 millones de dólares, y que partieron originalmente desde Vojens, Dinamarca, el 28 de noviembre, con escalas en Zaragoza y las Islas Canarias antes de arribar al país.

La recepción formal de estas primeras aeronaves estuvo encabezada por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri. En Córdoba, los aviones quedarán asignados al Área Material Río Cuarto.

El espectáculo aéreo generó una gran expectativa en la ciudad, y decenas de personas se congregaron a lo largo de la costanera y la Avenida 9 de Julio para ver pasar a los nuevos cazas argentinos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Vuelo Avión Ciudad Buenos Aires Córdoba
Notas relacionadas
Milei celebra 2 años de mandato con un cambio en las formas y con el desafío de probar que el plan económico funciona
Nuevo round: el Gobierno intimó a la AFA por publicitar un organismo educativo
"Si lo que hace EE.UU. en Venezuela permite que Nahuel esté en libertad, yo digo que está bien", afirmó la esposa de Gallo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar