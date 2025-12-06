Video: así fue el vuelo rasante de los aviones de combate F-16 por la Ciudad de Buenos Aires

Embed

El lote recibido está compuesto por cuatro aviones biplaza y dos monoplaza, equipados con un sistema de armas provisto por Estados Unidos. Forman parte de una compra total de 24 F-16, que tuvo un costo de 650 millones de dólares, y que partieron originalmente desde Vojens, Dinamarca, el 28 de noviembre, con escalas en Zaragoza y las Islas Canarias antes de arribar al país.

La recepción formal de estas primeras aeronaves estuvo encabezada por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri. En Córdoba, los aviones quedarán asignados al Área Material Río Cuarto.

El espectáculo aéreo generó una gran expectativa en la ciudad, y decenas de personas se congregaron a lo largo de la costanera y la Avenida 9 de Julio para ver pasar a los nuevos cazas argentinos.