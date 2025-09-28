Escándalo en viaje de egresados: estudiantes entonaron cánticos antisemitas y fueron repudiados

En vivo Radio La Red
Actualidad
Antisemitismo
Viaje de egresados
Repudio

Un grupo de estudiantes fue filmado entonando cánticos contra la comunidad judía. El video se viralizó y generó repudio generalizado

Un grave episodio de antisemitismo protagonizado por estudiantes durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en las redes sociales y en la comunidad educativa. El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando alumnos de quinto año de la Escuela Humano, de la localidad bonaerense de Canning, fueron filmados entonando cánticos contra la colectividad judía.

viaje de egresado fatal: murio una nena de 12 anos en un hotel

En el video, que fue grabado por los propios adolescentes y rápidamente se viralizó, se escucha claramente al grupo cantar la frase: “hoy quemamos judíos”. Lo que más preocupación generó fue que, lejos de intentar frenar la situación, el coordinador de la empresa organizadora del viaje, Baxtter, se sumó a la escena e incentivó a los jóvenes a que continuaran con los cantos.

El material audiovisual generó un fuerte repudio por parte de usuarios en redes sociales, familias de la comunidad escolar y referentes de la colectividad judía.

La reacción del colegio y el contacto con la DAIA

Tras la viralización de las imágenes, la Escuela Humanos emitió un comunicado en el que repudió “enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos”. La institución también se desligó de la empresa de viajes y su personal, declarando: “repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”.

El colegio afirmó que “los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”. Además, anunció que se adoptarían “las medidas correspondientes” y, en una comunicación posterior, informó que se puso en contacto con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) para emprender “trabajos de capacitación y revisión de lo sucedido”.

daia

El comunicado de la empresa Baxtter

Minutos después de la declaración del colegio, la empresa Baxtter también se pronunció sobre el escándalo. A través de un comunicado, expresó su “categórico rechazo” a los “cánticos y expresiones totalmente repudiables” que se ven en el video.

La compañía manifestó que “no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

batter

Finalmente, la empresa lamentó “profundamente lo ocurrido” y se comprometió a tomar las “medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”.

