4 de cada 10 argentinos tienen "creencias antisemitas" según un estudio internacional: ¿cuánto creció en la última década?

Para hacer este trabajo, la ADL encuesta a 58.000 personas en 103 países y territorios del mundo junto a la consultora Ipsos y otros socios globales. Se le pregunta a los encuestados qué grado de acuerdo tienen respecto a 11 mitos o prejuicios sobre los judíos y estos tienen que contestar.

“Aquellos creen que los estereotipos son ‘definitivamente correctos’ ‘o probablemente correctos’ decimos que tienen elevados niveles de actitudes antisemitas”, explicó a A24.com Marina Rosenberg, Vicepresidenta Senior de la ADL para Asuntos Internacionales. Aunque aclara que esto no necesariamente quiere decir "que la persona es antisemita y odia a judíos”.

Entre los mitos o “tropos” que prevalecen en la Argentina aparecen:

Que los judíos son más leales a Israel que a Argentina (58% de acuerdo)

Que los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios (61%)

Que los judíos controlan los asuntos mundiales (46%)

Que los judíos controlan los medios de comunicación (37%).

Por fuera de esos “mitos” también se les consultó a los encuestados sobre sus percepciones sobre el Holocausto nazi.

En la Argentina apenas el 67% tiene una idea acabada de lo que pasó durante el nazismo

46% dicen que los judíos hablan demasiado del tema

14% cree que el Holocausto es exagerado

7% que es un mito

5% no escuchó hablar del tema

“Emergencia global”

Marina Rosenberg aclara que la situación en la Argentina está mucho mejor que lo que se observa a nivel global, donde el 46% (es decir casi la mitad) presenta estas “actitudes antisemitas”; y además la cantidad de adultos que tiene esas actitudes se duplicó en 10 años, pasando de 1,1 millones a 2,2 millones.

“Realmente se trata de una emergencia global con números mucho más altos de actitudes antisemitas”, dice Rosenberg.

Para entender la magnitud de esa emergencia en cada país, sugiere no solamente mirar los datos de la encuesta del ADL sino también los “incidentes antisemitas” que pueda haber en una determinada Nación y si los gobiernos están tomando o no medidas para luchar contra este flagelo. “Hay que ver si la comunidad judía en cada país se siente segura de vivir abiertamente como judíos o no; y esto es importante también para Argentina que comparado con otros países no subió tanto su número de incidentes; además los gobiernos (tanto el actual como el anterior) tomaron medidas para luchar contra el antisemitismo”, sostiene.

Los datos a nivel global son todavía más alarmantes. Entre los más llamativos la ADL reconoce:

Entre los jóvenes de todo el mundo se muestra una mayor prevalencia de actitudes antisemitas.

El 40% de los menores de 35 años afirman que “los judíos son responsables de la mayoría de las guerras del mundo” (entre los mayores de 50 años es el 29%).

El 29% de los jóvenes expresa opiniones favorables hacia el grupo terrorista palestino Hamás (23% entre la población general)

Solo el 16% de los encuestados en el Medio Oriente y Norte de África y el 23% en el África subsahariana reconocen la exactitud histórica del Holocausto.

El 20% de los encuestados de todo el mundo no escuchó nunca hablar del Holocausto nazi.

Antisionismo vs. Antisemitismo

combatiente de Hamas.jpg

En los últimos años -y especialmente después de la masacre de Hamas del 7 de octubre y la posterior reacción de Israel- creció la tendencia de muchos activistas anti israelíes de decir que son “antisionistas y no antisemitas”.

La ADL rechaza que esto sea posible. “Si una persona es antisionista quiere decir que está en contra o no apoya el derecho del pueblo judío a tener su propio país en su tierra ancestral; eso es antisemitismo de acuerdo a la definición la IHRA (la Alianza Internacional para la memoria del Holocausto)”, explica Rosenberg.

“Yo creo que después del 7 de octubre se nota más la similitud entre el antisionismo y el antisemitismo. En la época moderna muchos antisemitas entienden que no es políticamente correcto decirlo abiertamente y se esconden detrás de una máscara. La mayoría de los judíos del mundo son sionistas y tienen una relación especial con el Estado judío de Israel, como el único Estado judío del mundo. Por eso si alguien está en contra de los sionistas en realidad está en contra de los judíos”.

Tras la difusión de la encuesta, Rosenberg hace un llamamiento a la comunidad internacional: “Para nosotros realmente se trata de una emergencia a nivel global y hacemos un llamado de acción, no solamente a los gobiernos, sino también a organizaciones internacionales, a la academia, al mundo privado y a la sociedad civil de tomar acciones inmediatas para luchar contra el antisemitismo, incluyendo más y mejor educación en todos los niveles, mejor legislación para proteger a las comunidades judías y mejores herramientas para las policías para poder proteger a las comunidades”.