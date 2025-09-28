Una madre y su hijo serán juzgados por liderar una estafa piramidal millonaria en Goya, Corrientes. El fraude dejó a más de un centenar de personas damnificadas y un perjuicio estimado en u$s100.000.
Bajo la apariencia de un negocio de inversiones legítimo, convencieron a decenas de personas de entregar sus ahorros prometiendo altas rentabilidades.
Estafa piramidal en Corrientes: madre e hijo engañaron a un centenar de personas y robaron u$s100.000
Una madre y su hijo serán juzgados por liderar una estafa piramidal millonaria en Goya, Corrientes. El fraude dejó a más de un centenar de personas damnificadas y un perjuicio estimado en u$s100.000.
Bajo la apariencia de un negocio de inversiones legítimo, convencieron a decenas de personas de entregar sus ahorros prometiendo altas rentabilidades. Según fuentes judiciales, solo un tercio de las víctimas denunció formalmente los hechos.
Los acusados son Gabriela Elizabeth Wihte (50), madre y colaboradora en la captación de inversores; y Cristian Sebastián Dening (30), hijo, quien se presentó como “CEO y fundador de Tradeking”, trader profesional y asesor de inversiones, pese a no tener registro ante la Comisión Nacional de Valores ni respaldo legal.
La investigación determinó que, entre 2021 y 2022, montaron un esquema fraudulento basado en contratos informales y promesas de ganancias rápidas.
Dening, conocido en Goya por haber sido arquero del club Huracán y empleado en la fábrica de alpargatas familiar, utilizó oficinas alquiladas cerca de la costanera y difundió una vida ostentosa en redes sociales para generar confianza y atraer inversores. Por su parte, Wihte se encargaba de recibir el dinero y coordinar la captación de nuevos clientes desde su hogar y las oficinas.
Al principio, algunos inversores recibieron pagos, lo que reforzó la confianza en el negocio. Además, ofrecían comisiones del 10% por incorporar nuevos clientes, una práctica clásica de los esquemas Ponzi.
Cuando los fondos comenzaron a escasear y el fraude se hizo insostenible, Dening huyó primero a Charata (Chaco) y luego a España, antes de regresar recientemente para enfrentar el proceso judicial. Wihte será juzgada como coautora de la maniobra delictiva.
El juicio oral y público iniciará el 20 de octubre y tiene como objetivo esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales de los acusados y brindar una reparación judicial a las víctimas de esta millonaria estafa.
Se espera que durante el proceso se analicen los contratos informales, las pruebas obtenidas por la Policía y los testimonios de las víctimas, quienes perdieron sus ahorros confiando en un negocio que jamás existió.