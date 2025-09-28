Estafa piramidal en Corrientes: madre e hijo engañaron a un centenar de personas y robaron u$s100.000

Dening, conocido en Goya por haber sido arquero del club Huracán y empleado en la fábrica de alpargatas familiar, utilizó oficinas alquiladas cerca de la costanera y difundió una vida ostentosa en redes sociales para generar confianza y atraer inversores. Por su parte, Wihte se encargaba de recibir el dinero y coordinar la captación de nuevos clientes desde su hogar y las oficinas.

Cómo funcionaba el esquema Ponzi

Al principio, algunos inversores recibieron pagos, lo que reforzó la confianza en el negocio. Además, ofrecían comisiones del 10% por incorporar nuevos clientes, una práctica clásica de los esquemas Ponzi.

Cuando los fondos comenzaron a escasear y el fraude se hizo insostenible, Dening huyó primero a Charata (Chaco) y luego a España, antes de regresar recientemente para enfrentar el proceso judicial. Wihte será juzgada como coautora de la maniobra delictiva.

El juicio oral y público iniciará el 20 de octubre y tiene como objetivo esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales de los acusados y brindar una reparación judicial a las víctimas de esta millonaria estafa.

Se espera que durante el proceso se analicen los contratos informales, las pruebas obtenidas por la Policía y los testimonios de las víctimas, quienes perdieron sus ahorros confiando en un negocio que jamás existió.