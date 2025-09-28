Nueva jornada de asambleas en distintos aeropuertos del país podrían afectar los vuelos de este lunes

“Con trabajadores estresados, fatigados y sometidos a múltiples tareas no se puede garantizar la máxima seguridad que requiere el sistema”, afirmó Aguiar, y agregó que la crisis en el organismo “es consecuencia de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios”.

Principales pedidos de ATE

Aumento salarial urgente.

Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados.

Incremento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Implementación del pago de “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”.

Pago del “Adicional Función Aeronáutica” al personal administrativo.

Pago del “Título” al personal operativo.

Modificación de la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.

Creación de un “Adicional por Función Administrativa” para compensar desigualdades salariales.

Pago de “Horas de Instrucción” al personal de instructores.

La medida comenzará desde la media mañana y se extenderá durante el transcurso de la jornada, en medio de un conflicto que combina reclamos salariales, condiciones laborales y advertencias internacionales sobre la seguridad aérea.