Netflix: la película más subida de tono con Anne Hathaway que ahora arrasa en todo el mundo

Esta película subida de tono en Netflix sorprende por su historia de amor y drama, con Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal como protagonistas.

Netflix: la película subida de tono con Anne Hathaway que ahora arrasa en todo el mundo. (Foto: archivo)

La película "De amor y otras adicciones" es una de las más subidas de tono de Netflix y se convirtió en una de las producciones más comentadas del catálogo de la plataforma. Con una duración de 1 hora y 52 minutos, la historia mezcla romance y drama, y está protagonizada por dos estrellas de Hollywood: Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal.

Netflix: Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu arrasan con el estreno de una nueva película argentina.

Los estrenos de películas y series en Netflix son constantes y muchas veces el espectador se pierde en un mar de títulos nuevos. Sin embargo, de vez en cuando aparece una producción que rompe la barrera del tiempo y se instala nuevamente en el ranking de las más vistas, aunque haya pasado más de una década desde su estreno original en cines.

Un ejemplo claro es esta película de 2010 que, más de diez años después, sigue generando interés y discusión por su trama atrevida y emocional. Basada en un libro publicado en 2005, esta historia demostró que la mezcla entre comedia romántica, crítica social y drama podía atrapar a millones de espectadores en todo el mundo.

De amor y otras adicciones Netflix 1

De qué trata "De amor y otras adicciones"

Esta película en Netflix, conocida como De amor y otras adicciones, está inspirada en el libro Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman, escrito por Jamie Reidy. Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un encantador representante farmacéutico se replantea sus planes de vida cuando comienza a enamorarse de una artista que sufre síntomas tempranos de párkinson."

El éxito de la cinta no solo radicó en el guion o en la temática, sino también en quienes le dieron vida a sus personajes principales. Jake Gyllenhaal, reconocido por películas como Secreto en la montaña y Primicia mortal, se puso en la piel de Jamie Randall, un joven ambicioso y seductor que encuentra en la industria farmacéutica una oportunidad para hacerse un lugar.

Por otro lado, Anne Hathaway, ganadora del Oscar y protagonista de títulos como El diario de la princesa y El diablo viste a la moda, interpretó a Maggie Murdock, una mujer independiente y fuerte que enfrenta una enfermedad en etapa temprana. La química entre ambos fue tan potente que gran parte de las críticas resaltaron la intensidad de sus actuaciones y la credibilidad de la relación.

De amor y otras adicciones Netflix 2

Una película con escenas subidas de tono

Además de su historia emotiva, De amor y otras adicciones fue catalogada como una película subida de tono por las numerosas escenas íntimas entre los protagonistas. Estas secuencias generaron polémica en su estreno y, al mismo tiempo, fueron uno de los elementos que contribuyeron a que la cinta ganara notoriedad en el catálogo de Netflix.

La naturalidad con la que Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal interpretaron estas escenas hizo que se hablara de la película como un producto atrevido y distinto a la típica comedia romántica de la época.

De amor y otras adicciones Netflix 3

El recibimiento en la crítica y el público de Netflix

En su lanzamiento de 2010, la película recibió críticas mixtas. Algunos expertos destacaron la química entre los protagonistas y la audacia del guion, mientras que otros consideraron que oscilaba demasiado entre la comedia ligera y el drama profundo.

No obstante, el público fue mucho más receptivo. La mezcla de romance, sensualidad y un trasfondo social serio hizo que el filme se mantuviera en la memoria de los espectadores. Hoy, con su llegada a Netflix, volvió a cobrar relevancia y ocupa un lugar destacado entre las producciones más vistas.

Por qué ver "De amor y otras adicciones" en Netflix

Dentro de un catálogo inmenso, donde abundan las películas de acción, suspenso y ciencia ficción, la película subida de tono de Netflix se diferencia por su autenticidad. No se limita a ser una comedia romántica más, sino que se atreve a mostrar la crudeza de la industria farmacéutica y, al mismo tiempo, el poder transformador de un vínculo real.

De amor y otras adicciones Netflix 4

La duración de 1 hora y 52 minutos permite que la historia se desarrolle sin prisas, dejando espacio para momentos de humor, drama y escenas íntimas que consolidan la trama.

El elenco de "De amor y otras adicciones"

  • Jake Gyllenhaal
  • Anne Hathaway
  • Oliver Platt
  • Hank Azaria
  • Josh Gad
  • Gabriel Macht
  • Judy Greer
  • George Segal
  • Jill Clayburgh

Tráiler de "De amor y otras adicciones" en Netflix

