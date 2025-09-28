Mariano Martínez tiene nueva novia: quién es la joven que lo conquistó

Por su parte, el panelista Gonzalo Sorbo sumó información sobre la vida nocturna de Mariano: "Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta a bailar".

Más adelante, Iavícoli reveló los mensajes que el actor le deja a Luva en sus redes sociales: "Tenemos posteos donde él le contesta. 'Me gustás mucho, demasiado', le pone él y en otro: 'Tu energía no la iguala nadie'".

luva, nueva novia de mariano amrtinez

¿Qué dijo Mariano Martínez cuando lo consultaron por Lali Espósito?

Aunque en el último tiempo Mariano Martínez optó por alejarse del foco mediático y reducir su exposición tanto en televisión como en redes, tras haber sido blanco de críticas durante la pandemia por sus videos cantando y bailando, este martes decidió volver a la pantalla chica como invitado en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini que se emite por El Trece.

Como era de esperar, al finalizar la grabación del late night show, el actor fue interceptado por los móviles de espectáculos. Entre las preguntas inevitables, surgió el tema de la reciente falsa amenaza de bomba que vivió su exnovia Lali Espósito durante un show en el interior del país, y su respuesta no pasó desapercibida.

Es sabido que la relación entre ambos no terminó en buenos términos, y Lali incluso dejó entrever algunas indirectas en su momento. En diálogo con los periodistas, Mariano intentó mantener la cordialidad, aunque dejó en claro que prefiere no hablar de su intimidad. "Vengo haciendo el trabajo de hablar lo menos posible de mi vida porque después hay un rebote y no me genera algo lindo cuando tengo que estar dando explicaciones", expresó. Además, mencionó a Guillermo Francella y sus opiniones sobre el cine de autor, y confirmó que este verano volverá a hacer temporada en Carlos Paz, nuevamente bajo la dirección de Nicolás Cabré. Consultado sobre si estará presente en el casamiento de su colega, Martínez fue escueto: "Yo me enteré por la prensa, porque sé que se casaba, lo felicité, pero no sabía la fecha", dijo, y aclaró que justo esa semana estará en su casa celebrando su cumpleaños.

Fue en ese momento de la charla cuando Santiago Riva Roy, notero de LAM (América TV), le pidió su opinión sobre el episodio vivido por Lali en su recital. Con una sonrisa incómoda, Mariano respondió: "Yo no sabía que había pasado eso. Pero ¿qué soy? ¿Opinólogo? No sabía", lanzó sin vueltas.

Más adelante, otro periodista le preguntó por su breve vínculo con Caro Molinari, y el actor decidió cortar la entrevista. "Bueno, chau. No quiero hablar de mi vida. Está todo bien, pero si arrancamos así. No me enojo, pero chau", dijo, visiblemente molesto.

Mientras se acercaba a saludar a algunos fans que lo esperaban para una foto, y tras confirmar que está soltero, el cronista de América le gritó desde lejos: "Y si se casa Lali, como Nico Cabré, ¿irías?", a lo que Mariano, ya fastidiado, respondió: "¡Qué personaje que sos! ¡Tirás cada pregunta!".