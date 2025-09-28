El sorprendente motivo por el que Ingrid Grudke decidió comenzar una nueva etapa en Tokio

Con humor, agregó: "Por ahora vine a estudiar, pero... Una campañita no estaría nada mal". Además, destacó lo que más disfruta de su experiencia: "Me encanta porque acá soy una más, me siento totalmente anónima".

"La vida para mí es esto, exprimirla, disfrutarla, aprender de otras culturas", reflexionó con entusiasmo.

Finalmente, al ser consultada por su situación sentimental, Grudke no dudó en responder: "Re soltera". Y se sinceró sobre su separación: "Para mí fue muy doloroso, muy perverso... Trabajé mucho para estar bien. Me parece fundamental tener los códigos de pareja, porque él decía que teníamos una relación abierta y yo nunca me enteré. ¡A mí nunca me contaron! Me hubiesen avisado, pero bueno... Lo vengo llevando muy bien", sostuvo.

¿Qué dijo Ingrid Grudke sobre El Polaco que desató rumores de romance?

Luego de que Ingrid Grudke y El Polaco coincidieran en Almorzando con Juana (El Trece), y el cantante sorprendiera al confesar que en su adolescencia sentía una gran admiración por la modelo, ella se refirió al tema en una nota con Los profesionales de siempre (El Nueve), donde también habló de su presente sentimental. La inesperada confesión del músico generó revuelo en redes sociales y alimentó rumores sobre un posible acercamiento entre ambos.

“Mi mamá tenía las revistas en las que estaba ella y yo pensaba ‘qué linda que es’. Perdón, te lo quería decir”, había dicho el cantante en el ciclo que conduce Juana Viale.

Consultada por los dichos de El Polaco, Grudke respondió con naturalidad: “Me sorprendió. No pensé que me lo iba a tirar ahí en la mesa, pero bueno, fue sincero y está bien. Me elogia”.

La entrevista tomó otro rumbo cuando el periodista quiso saber qué opinión tenía sobre el artista. "¿Qué te parece El Polaco?", le preguntó. “Muy fachero. Personalmente más lindo que en las fotos. Pero bueno, qué sé yo. Pintó, como dicen los chicos ahora”, respondió la modelo con simpatía.

Más adelante, el cronista quiso saber si aceptaría compartir una cena con él, y Grudke no dudó en responder: “No lo conozco, pero, ¿por qué no? En septiembre va a ser un año que estoy soltera. Me quiero divertir, pasarla bien”.