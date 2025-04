Esmeralda Mitre en A24: explicó por qué le escribió a Viviana Canosa

Embed

"No creo que Stornelli diga 'Ah, es muy importante esta captura'", opinó Mitre consultada en A24 por el mensaje enviado y rechazó: "No hay ninguna amenaza". Además, precisó que en el momento que le escribió a Canosa "no tenía ni idea que estaba declarando".

"Mando ese mensaje porque la noche anterior cuando vi lo que estaba pasando dije le voy a escribir ya mismo a Viviana", contó y mencionó que ha tenido "muy buena relación" con la periodista y que también conoce "mucho" a Lizy Tagliani, una de las señaladas por Canosa.

"Cuando veo que esto se había desmadrado digo 'le voy a escribir a Viviana', lo que dije claramente 'rescatate'", reveló el motivo por el cual le escribió a Canosa pero reiteró que "no amenazo a nadie".

"Estás diciendo sin pruebas que Lizy hizo todo esto, no podés antes de denunciar en la justicia, denunciar públicamente", objetó

Entre las personas supuestamente involucradas en la causa se encuentran Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Florencia Peña. "Un día alguien se levanta y se le ocurre decir son todos una manga de pedófilos, es muy grave. Es uno de los delitos más graves que se puede cometer", reprochó.

Noticia en desarollo...