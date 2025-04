La palabra de Elizabeth Vernaci tras ser mencionada en la grave denuncia de Viviana Canosa

Embed

"Tengo que salir a hablar y decir que es no es lógico ni normal. Hay amigos, familia, no puede pensar alguien que no te conoce, dar a entender que vos sos pedófilo. No puede", disparó una furiosa Elizabeth Vernaci desde le móvil de Mujeres Argentinas (El Trece) presente en el lugar.

Además, dejó en claro que recurrirá a la Justicia para resolver todo. "Voy a iniciar acciones legales contra todo aquel que diga algo que no es correcto. Por supuesto que sí", afirmó y reflexionó: "Lo que dijo el periodista seguro está escrito en algún lugar".

"Se creen impunes y por eso dicen lo que dicen, díganlo en presente, en pasado, no lo digan en potencial, a ver si se la bancan", agregó enfurecida así como también reveló la charla que mantuvo con las otras figuras también mencionadas. "Hablé con todos y no lo podían creer. Primero hay como incredulidad frente a esto, la palabra que usamos fue 'no puede ser lo que está pasando' y después fue '¿Qué vamos a hacer?'", concluyó.

Elizabeth Vernaci - captura Mujeres Argentinas.jpg

Tomás Méndez mostró la prueba que implicaría a Florencia Peña y Elizabeth Vernaci en la denuncia de Canosa

En la noche del jueves, y tras el descargo de Flor Peña en LAM, el periodista Tomás Méndez filtró las supuestas 20 páginas de la denuncia de Viviana Canosa, en la que la conductora de El Trece involucraría a conocidas figuras.

En medio del revuelo por las acusaciones de Canosa, desde su programa en El Nueve, Telenueve denuncia, Méndez compartió el contenido que le habría llegado de la causa, remarcando que no existen pruebas y que el texto en cuestión maneja una serie de datos en potencial.

Embed

Según Tomás Méndez, Viviana Canosa obró "irresponsablemente" al no presentar evidencias que avalen sus dichos contra una serie de figuras del mundo del espectáculo, entre quienes se encontrarían según el escrito que compartieron en el mencionado programa, celebridades como Lizy Tagliani, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Costa, Federico Hoffman, Fernando Colombo, Facundo Oltra, Humberto Tortonese, Nicolás Grosman, Martín Ku y Jey Mammon.

Luego señaló sobre lo que diría el documento: “Sin perjuicio de toda persona que se pudiera determinar a partir de la investigación del caso. El informe he denunciado para concretar aquellas conductas, personas implicadas se habrían aprovechado de la fama de algunos de sus integrantes”.

Cabe destacar que esto es lo denunciado por Canosa pero aún no se ha informado si presentó pruebas de estas graves acusaciones por lo que para todos los mencionados rige el principio de presunción de inocencia.