Tras la grave denuncia de Viviana Canosa aparecieron dos víctimas de trata con pruebas de lo sucedido

“En realidad, se comunicaron con nosotros dos personas. Una de ellas se presentó como supuesta víctima. Estamos tratando de arreglar la entrevista y ella manifiesta que fue víctima de los delitos que se están ventilando entre los años 2018 y 2019. No era menor en ese momento, pero sí tiene mucha información. Esto es lo que manifestó y que quería que saliera a la luz”, explicó entonces la entrevistada.

Embed

Al tiempo que agregó: “Obviamente, también dijo otras expresiones como tener temor, quién iba a investigar y conocer gente del medio. Pero como les digo, estas son manifestaciones. Nosotros tenemos que tomar contacto con esta víctima y poder presentarla en la Justicia como corresponde. Y tiene que tener las garantías”.

Fue allí que Cano concluyó explicando que “esto es lo que sucede en este tipo de casos. Por eso cuando hablamos de trata hablamos de delitos complejos. No solamente en lo que se refiere al tipo de investigación, sino en lo que se refiere a llegar a la víctima y que la víctima pueda, quiera y que se encuentre con la seguridad de poder hablar”.

Marcela Cano y Belén Ludueña - captura Mujeres Argentinas.jpg

Apareció un testimonio clave tras las acusaciones de Viviana Canosa contra Costa

Esta semana, Viviana Canosa apuntó en su programa en El Trece contra Lizy Tagliani, a quien vinculó con el caso Marcelo Corazza, denunciado por presunta corrupción de menores, y a Costa, que defendió a la conductora de La Peña de Morfi.

"Hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Pregunté por qué te rajaron. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, y te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Tengo testimonio de todos. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad. Si te comportabas así con un mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14. Costa, que oscura se te viene la noche", sostuvo Canosa.

Embed

En Puro Show (El Trece) fueron a buscar al director de Legalmente Rubia, Marcelo Caballero, que se refirió a las acusaciones de la conductora de Viviana en Vivo sobre Costa.

"Yo puedo hablar de lo que pasaba arriba del escenario. No te puedo decir qué es lo que pasaba afuera o cómo llegaba Costa al teatro. Se veía mucho cansancio. Poca precisión. Eso nos empezó a encender alarmas", contó el referente teatral sobre el desempeño de Costa en el espectáculo.

Al ser consultado por el presunto acoso con de la actriz y humorista a Nicolás Villalba, Caballero fue determinante. "Las cosas que se están diciendo tienen una cuota de sensacionalismo muy grande. Hubo una situación desafortunada. Un chiste fuera del lugar, que en el mismo momento en el que sucedió, se charló y se dio todo por terminado", cerró.