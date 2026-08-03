Al menos siete muertos tras la caída de un dron en una playa repleta de turistas en Rusia

El Ministerio de Salud ruso informó que 21 personas, entre ellas tres menores, fueron trasladadas a distintos hospitales. Además, precisó que nueve de los heridos permanecían en estado grave.

La hipótesis sobre el objetivo del ataque

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, aseguró que el hecho constituyó un ataque dirigido contra la población civil.

“Lo que ocurrió hoy fue un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil, que no tiene absolutamente ninguna relación con infraestructura militar”, declaró en su canal de Telegram.

Sin embargo, algunos medios rusos sostuvieron que el objetivo original del ataque habría sido un hotel utilizado para el descanso de especialistas e ingenieros vinculados a una empresa de la industria militar rusa.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, responsabilizó a Ucrania por el episodio y afirmó que el país recurre al “terrorismo”.

“En el centro de Europa opera una banda terrorista que ha ocupado el aparato estatal de Ucrania. Los patrocinadores del terrorismo son los países de la OTAN”, sostuvo en declaraciones difundidas por medios estatales rusos.

Hasta el momento, Ucrania no realizó comentarios oficiales sobre el ataque.

La guerra continúa sin señales de tregua

En medio de la escalada del conflicto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este lunes durante una reunión con embajadores en Kiev que busca que Rusia detenga los combates antes de la llegada del invierno.

Según medios locales, el mandatario defendió el uso de drones contra objetivos ubicados en la retaguardia rusa y señaló que esa estrategia apunta a incrementar los costos de la guerra para Moscú.

Además, Zelensky acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar prolongar la denominada “operación militar especial” y de evaluar una nueva movilización después de las elecciones legislativas previstas para septiembre.

Zelensky acusó a Putin de evaluar una nueva movilización después de las elecciones legislativas previstas para septiembre. (Foto: archivo)

Cruces entre Moscú y Kiev

Las autoridades ucranianas sostienen desde el inicio de la guerra que sus operaciones no tienen como objetivo a la población civil y remarcan que, a diferencia de Rusia, sus acciones están dirigidas contra objetivos estratégicos y militares.

El mes pasado, Moscú acusó a las fuerzas ucranianas de provocar la muerte de 11 personas, incluidos cuatro niños, durante un ataque contra un campamento vacacional ubicado en una zona de la región de Zaporizhzhia controlada por Rusia.

A su vez, el líder de Crimea, Serguéi Axiónov, informó que otros cuatro civiles murieron durante un ataque ucraniano separado ocurrido durante la noche.