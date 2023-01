Esteban Trebucq en "La cruel verdad" apuntó contra Nicolás Maduro: "No puedo creer que Argentina reciba a este dictador"

"Dónde hay presos políticos no hay democracia; donde está silenciada la oposición no hay democracia; donde no se puede opinar en contra del presidente no hay democracia. Es difícil defender una democracia dónde hay gente que no morfa. En Venezuela no morfan de verdad", advirtió.

Embed

"Después de la crisis de Medio Oriente, el país con emigrados del mundo es Venezuela. Recorran los locales, está lleno de venezolanos. Bienvenidos sean, vienen a laburar", agregó.

Luego, dijo que "Argentina sigue siendo aliado de Irán, de Venezuela, del El Salvador y de Cuba. Esos son los socios de Argentina", y luego denunció: "Hay derechos humanos para cobrar subsidios del Estado, no para ejercerlos".

"No puedo creer que Argentina reciba a este dictador. Eso es indigno. No es que no lo pueden recibir, lo tienen que condenar. Los derechos humanos son selectivos", concluyó Trebucq.