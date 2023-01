Esteban Trebucq en "La cruel verdad" criticó las declaraciones de los rugbiers: "Tratan de plantear dudas para despejar la certeza"

“La madre dijo ‘Justicia sí, venganza no’, saben quiénes tienen la respuesta, los tres jueces de Dolores. Dentro de esa audiencia todo es válido, salvo que un testigo vaya a mentir”. “La madre dijo ‘Justicia sí, venganza no’, saben quiénes tienen la respuesta, los tres jueces de Dolores. Dentro de esa audiencia todo es válido, salvo que un testigo vaya a mentir”.

“¿Qué esperaban que diga el forense de Tomei? Así como los rugbiers, según la acusación, planearon todo, ahora Tomei los guionó uno por uno”. “¿Qué esperaban que diga el forense de Tomei? Así como los rugbiers, según la acusación, planearon todo, ahora Tomei los guionó uno por uno”.

“Está todo guionado, para desbaratar la lógica de que hubo un plan y que no tuvieron intención de matar a Fernando”. “Está todo guionado, para desbaratar la lógica de que hubo un plan y que no tuvieron intención de matar a Fernando”.

“Hay que ver lo que sucede ahora, si van todos a perpetua o no, está todo el país conmovido”. “Hay que ver lo que sucede ahora, si van todos a perpetua o no, está todo el país conmovido”.

“Estaban en pedo para no darse cuenta que lo mataron a Fernando, pero no para cambiarse de ropa o hincarle el diente a la hamburguesa”. “Estaban en pedo para no darse cuenta que lo mataron a Fernando, pero no para cambiarse de ropa o hincarle el diente a la hamburguesa”.

“¿Cuál es el nexo causal de la muerte, que faltaban suministros en el hospital? No, fueron las patadas de Thomsen y Pertossi”. “¿Cuál es el nexo causal de la muerte, que faltaban suministros en el hospital? No, fueron las patadas de Thomsen y Pertossi”.

“El pacto de silencio es que cada uno diga cositas a cuentagotas, romper el pacto sería sentarse y contar cómo fue. Hay un pacto de continuar el guion”. “El pacto de silencio es que cada uno diga cositas a cuentagotas, romper el pacto sería sentarse y contar cómo fue. Hay un pacto de continuar el guion”.

“Es tarde para pedir perdón, porque además debe ser genuino. Uno cuando se manda una macana es inmediato el pedido de disculpas, acá es todo guionado”. “Es tarde para pedir perdón, porque además debe ser genuino. Uno cuando se manda una macana es inmediato el pedido de disculpas, acá es todo guionado”.

“Tratan de plantear dudas para despejar la certeza. Ante la duda, se falla a favor del imputado, del acusado”. “Tratan de plantear dudas para despejar la certeza. Ante la duda, se falla a favor del imputado, del acusado”.

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"