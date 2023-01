Esteban Trebucq, antes de su debut en A24: "Soy politicamente incorrecto y voy a seguir siendo así"

Embed

Trebucq remarcó que buscará analizar los problemas más importantes de los argentinos. "Voy a tratar de ofrecer una mirada crítica de la realidad. Una realidad dura. Este es un país que se cae a pedazos desde hace unos años. Yo voy a hacer hincapié en la gente que no tiene nada, en los olvidados", sostuvo.

El periodista enfatizó que ofrecerá algo nuevo a la audiencia, pero sin cambiar su impronta: "Aspiro a hablarle a gente que no elije qué comer o directamente no come. No voy a analizar el consejo de la magistratura. Voy a ir al hueso. Yo soy políticamente incorrecto y voy a seguir siendo así porque no me sale ser de otra manera".

esteban-trebucq.jpg

Sobre la agenda que seguirá el programa, Trebucq indicó que estará marcada los temas que más preocupan al ciudadano de a pie. "No voy a hablar de lo que me interesa a mí, voy a hablar de lo que le interesa a la audiencia", destacó.

Por último, el conductor se mostró seguro de cara al debut. "Soy periodista desde 1991. Trabajé mucho y me preparé toda la vida para esto. Esperamos que el público nos acompañe", finalizó.

La categórica respuesta de Esteban Trebucq a Diego Brancatelli que lo chicaneó por su arribo a A24

Antes de su debut en A24, el conductor Esteban Trebucq vivió un tenso cruce con Diego Brancatelli, que publicó un fuerte mensaje contra su colega, en el cual desmereció su salto profesional.

"Dale. Un esfuerzo más y llegás a LN+ !! Vas bien", le escribió el ex Intratables.

image.png

"Jamás te vi, Diego. No entiendo el mensaje. Supongo que te debes manejar así, porque quizás carezcas de argumentos. O porque nunca pudiste conducir, por lo q escuché. Capaz es envidia. Lo que sea, todos los canales son importantes; y fuentes de laburo para periodistas. Y para vos también", fue la respuesta de Trebucq.