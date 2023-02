“¿La jueza obró mal? Sí, obro mal. ¿Es reprochable? Sí, es una hija de todo eso, pero hay un tecnicismo que es que hizo lo mínimo necesario que requiere la ley. Por esto mismo no va a poder ser desplazada”. “¿La jueza obró mal? Sí, obro mal. ¿Es reprochable? Sí, es una hija de todo eso, pero hay un tecnicismo que es que hizo lo mínimo necesario que requiere la ley. Por esto mismo no va a poder ser desplazada”.

“Esto sucede porque la tía de Lucio que tenía la guarda y en medio de la pandemia, habiendo sido madre de mellizas prematuras y con la madre del nene denunciándola por violencia. La tía se cansó dijo ´bueno está bien llevátelo’ y le pidió a la jueza que hiciera un seguimiento”. “Esto sucede porque la tía de Lucio que tenía la guarda y en medio de la pandemia, habiendo sido madre de mellizas prematuras y con la madre del nene denunciándola por violencia. La tía se cansó dijo ´bueno está bien llevátelo’ y le pidió a la jueza que hiciera un seguimiento”.

“¿Hizo un seguimiento la jueza? No, nunca. Tomó en cuenta las denuncias falsas de la madre de Lucio, pero lo que pasa es que obró conforme al derecho. Es una HDP, se lo digo con máximo respeto”. “¿Hizo un seguimiento la jueza? No, nunca. Tomó en cuenta las denuncias falsas de la madre de Lucio, pero lo que pasa es que obró conforme al derecho. Es una HDP, se lo digo con máximo respeto”.

“¿Es ilegal?, no. La jueza se sentó y firmó. No creo que sea desplazada por juicio político, no obstante, debería haber pedido disculpas”. “¿Es ilegal?, no. La jueza se sentó y firmó. No creo que sea desplazada por juicio político, no obstante, debería haber pedido disculpas”.

“El poder judicial es corporativo, acá ano le estoy dando la razón a Cristina Kirchner, es solo un dato. No la van a echar, el poder judicial de La Pampa hizo todo lo posible para silenciar a este caso”. “El poder judicial es corporativo, acá ano le estoy dando la razón a Cristina Kirchner, es solo un dato. No la van a echar, el poder judicial de La Pampa hizo todo lo posible para silenciar a este caso”.

“Hay una minoría ruidosa en la Argentina que adscribe al ultra feminismo con lógicas radicales y autoritarias que van a hacer todo lo posible para proteger a esta mujer. Las acusadas formaban parte de un grupo feminista de La Pampa”. “Hay una minoría ruidosa en la Argentina que adscribe al ultra feminismo con lógicas radicales y autoritarias que van a hacer todo lo posible para proteger a esta mujer. Las acusadas formaban parte de un grupo feminista de La Pampa”.

“Todos los organismos de DDHH siguen sin decir nada, no están obligados a decirlo, pero sí están muy preocupados por el maputrucho Jones Huala por este caso no. La jueza va a contar con los organismos que hacen lobby”. “Todos los organismos de DDHH siguen sin decir nada, no están obligados a decirlo, pero sí están muy preocupados por el maputrucho Jones Huala por este caso no. La jueza va a contar con los organismos que hacen lobby”.

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"