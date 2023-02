Esteban Trebucq le reclamó a la política que debata un proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Te matan por nada, matan a los más indefensos a los trabajadores, trabajadoras. Muchos mueren por la injuticia, el drama, la falta de dinero para el bolsillo ¿Dónde viven los dirigentes? Te matan por nada, matan a los más indefensos a los trabajadores, trabajadoras. Muchos mueren por la injuticia, el drama, la falta de dinero para el bolsillo ¿Dónde viven los dirigentes?

El de 15 no comprende la criminalidad del acto. ¿Por qué no se ponen a trabajar para bajar la edad de imputabilidad?

¿Dónde está Berni? El hombre puede ser candidato, en los barrios lo quieren. Vaya paradoja, lo quieren pero en los barrios te matan.

Si no cambian las leyes, al asesino de Danilo lo van a matar. ¿Qué están haciendo para frenar la ola de la seguridad? En la provincia de Buenos Aires el principal problema no es la economía, es sobrevivir.

El editorial de Esteban Trebucq en La Cruel Verdad