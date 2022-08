Exclusivo A24 | Habló la jubilada que no llega a fin de mes: "No quiero que me saquen mi dignidad"

Sin embargo, la jubilada contó que no aceptó el dinero ni la comida que muchos vecinos le ofrecieron porque no quería dar lastima ni entristecer a otros."No quiero que me saquen mi dignidad, y eso es lo que están haciendo con la gente. Nos han sacado la dignidad del trabajo". Y sostuvo "trabajaba atendiendo a bebes recién nacidos, soy cuidadora."

Embed

"Tengo 85 y trabajé hasta la pandemia, hasta mis 83 años. No me arrepiento de eso, era parte de mi vida y me gustaba trabajar", relató Sonia.

En ese sentido, afirmó "a los 7 años salí a golpear la puerta de una señora que me dio trabajo. Me dijo ´vos tan chiquita que podés hacer´y yo le dije ´me puedo quedar alado de la cuna del bebé y hamacarlo´".

Consultada sobre como hace con la jubilación mínima de $37.000, la abuela dijo "no alcanza para nada. Yo creo personalmente que un jubilado con lo mínimo que puede vivir es con no menos de $100.000".

El video viral de la jubilada que no llegaba a fin de mes

"Tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible", expresó al compartir que percibe el haber mínimo mensual de autónomos: "No llego a 40 mil pesos".

Consultada acerca de cómo subsiste, la mujer respondió: "Sufriendo privaciones, midiendo y buscando precios. No compro marcas, sino las mas baratas".

Embed

Y detalló: "Cuando cobro, me encargo de cubrir las cuentas básicas como la luz, gas y el teléfono de línea, que trato de mantenerlo. No tengo televisión".

"Yo soy de la provincia, me crié en la indigencia. Comía salteado, una vez por día y a la noche (cenaba) mate cocido con pan. Tuve un comienzo y un final terrible", concluyó angustiada.