Explosión en Remedios de Escalada: "Vi jubilados que salieron volando"

Una explosión provocada por la rotura de un caño de gas

Una fuerte explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones sacudió este viernes por la mañana el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El estallido se produjo cuando trabajadores que realizaban tareas de renovación de la red de distribución de MetroGAS dañaron una cañería con una máquina. El saldo provisorio era de al menos 20 heridos, cinco de ellos en grave estado. Preliminarmente, se cree que no se tenía la exacta distribución de todos los caños bajo las veredas y calles y eso provocó que la máquina rompiera un caño de gas de media presión que provocó la tremenda explosión con los graves daños y consecuencias.

El incidente ocurrió en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de intenso movimiento. Varias personas sufrieron quemaduras y lesiones como consecuencia de la explosión y la posterior onda expansiva.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa distribuidora, una máquina que operaba en el lugar rompió uno de los conductos de la red de distribución y provocó una fuga de gas. El escape derivó en un incendio que generó una enorme columna de fuego y humo, visible desde distintos puntos de la localidad.

Las imágenes aéreas permitieron dimensionar la magnitud de los daños. Varios comercios quedaron destruidos y una fiambrería sufrió el derrumbe prácticamente total de su estructura. También se observaron escombros sobre la calzada y vehículos afectados por la explosión y las llamas.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de dotaciones de bomberos, ambulancias, efectivos policiales y personal de Defensa Civil. Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de viviendas y establecimientos cercanos para evitar nuevas víctimas.

Alrededor de las 13, el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó que el incendio estaba controlado por los bomberos. El funcionario explicó que el escape se originó cuando personal de una empresa tercerizada que trabajaba para MetroGAS perforó un caño de media presión. Sin embargo, el gas sigue venteandose, lo que provoca una llama de la altura de un edifico de tres o cuatro pisos. Para aliviar la situación, los bomberos aplican agua para combatir el peligro de la alta temperatura que genera el fuego.

Una vista aérea del gas venteándose mientras no se corta la lleve principal que permite el paso del fluido a la zona de Remedios de Escalada. (Foto: Captura de TV)

Pero es necesario que se corte el suministro maestro de gas en la zona para que la fuga del fluido cese.

Entre los testimonios de los vecinos, Sonia, residente de Lanús, relató que había terminado una clase de pilates cuando sintió que todo temblaba. También contó que su hermana había estado a punto de permanecer en su local comercial, pero decidió retirarse poco antes de la explosión. Muchos testimonios asimilaron el estruendo a la explosión de un misil.

La investigación deberá determinar las responsabilidades por el accidente y establecer fehacientemente las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería. El incidente provocó que a dos cuadras a la redonda todos los vecinos debieron ser evacuados por seguridad.