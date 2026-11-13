Argentina fue elegida por Dove para lanzar un nuevo producto que promete revolucionar el cuidado del cabello

Dove eligió a Argentina para lanzar Dove 991 Gold Repair Mask, su nueva máscara de tratamiento desarrollada para reparar el cabello severamente dañado.
Dove 991 Gold Repair Mask estará disponible en el país desde el 15 de noviembre como edición limitada. El tratamiento incorpora una tecnología basada en aminoácidos que busca reconstruir proteínas, restaurar lípidos y recuperar la hidratación del cabello severamente dañado.
Dove 991 Gold Repair Mask estará disponible a partir del 15 de noviembre.
Dove eligió a Argentina para lanzar Dove 991 Gold Repair Mask, su nueva máscara de tratamiento desarrollada para reparar el cabello severamente dañado.
La decisión reconoce la relación especial de las argentinas con su pelo, marcada por la transformación, la experimentación y la búsqueda constante de nuevas formas de cuidarlo. En este contexto, Dove, marca N°1 en reparación del daño*, presenta en el país su última innovación capilar.
La novedosa investigación de Dove sobre los biocomponentes del cabello virgen y la ciencia proteómica capilar dio origen a un nuevo estándar de oro en reparación del daño: reconstruye proteínas mediante tecnología de aminoácidos, que ayuda a reparar el daño profundo de la fibra capilar**.
Del mismo modo, repone hidratación a través de moléculas que brindan humectación intensa al cabello seco y dañado. Además, restaura lípidos mediante una tecnología patentada que ayuda a recomponer la barrera lipídica del cabello dañado.
Dove 991 Gold Repair Mask estará disponible en Argentina a partir del 15 de noviembre como edición limitada.
* Ventas en valor del mercado para productos de cuidado capilar orientados a reparación o tratamiento del daño. Scentia, al acumulado MAT 2026 (abril 2025 a marzo 2026)
** Daño interno, luego de 5 usos.