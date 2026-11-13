Argentina fue elegida por Dove para lanzar un nuevo producto que promete revolucionar el cuidado del cabello

Dove 991 Gold Repair Mask estará disponible en Argentina a partir del 15 de noviembre como edición limitada.

* Ventas en valor del mercado para productos de cuidado capilar orientados a reparación o tratamiento del daño. Scentia, al acumulado MAT 2026 (abril 2025 a marzo 2026)

** Daño interno, luego de 5 usos.