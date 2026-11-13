La palabra de Alexis Puig tras las versiones de separación de su esposa: "Armaron una..."

"Hola Gabriela, mirá mis historias y te vas a dar cuenta que es un verso que no sé de dónde lo sacaron", fue la inmediata respuesta del periodista ante la consulta de este portal. Al tiempo que inmediatamente sumó sorprendido: "No sé porque no me llamaron para chequear".

"Además, armaron una película espectacular con datos increíbles: que hace 6 meses que estaba separado, que Lu no me atendía el teléfono y me había mandado los abogados", analizó tomándoselo con humor pero estupefacto y algo preocupado por lo que puedan creer sus seres queridos al escuchar tal versión inexacta.

Por último, tras agradecer por el contacto para obtener información de primera mano, Alexis Puig no sólo desmintió rotundamente tal ruptura, sino que además concluyó revelando: "A propósito, esta semana cumplimos 5 años juntos", dando cuenta así que la relación está más firme que nunca. ¡Enhorabuena!

Alexis Puig y Luciana Méndez: una historia de amor con el cine como punto de encuentro

Alexis Puig y Luciana Méndez iniciaron su relación en 2022, en un momento de cambios para ambos. El periodista y conductor especializado en cine había anunciado el final de su pareja de casi dos décadas con Lola Cordero, mientras que Méndez también atravesaba una separación.

El encuentro surgió por Instagram, aunque antes no habían mantenido interacción. Fue Méndez quien le escribió para proponerle ir al cine, una propuesta que Puig agradeció públicamente: “Me encantó que ella me encare”, reconoció en aquella época.

En su primera salida, el periodista de cine y la ingeniera de software sintieron una química inmediata y comenzaron a salir a principios de 2022. Alexis contó que, tras muchos años en pareja, había “perdido la práctica” para acercarse a alguien, por lo que valoró especialmente la iniciativa de su entonces nueva compañera.

La relación avanzó con rapidez. En abril de 2023, a poco de firmar su divorcio, el periodista anunció que se casaría con su nuevo amor. La ceremonia civil se realizó el 24 de mayo de ese año, en una celebración íntima.

Alexis Puig es periodista, conductor, director y guionista, con una trayectoria de más de 25 años en medios argentinos. Estudió periodismo y dirección cinematográfica, obtuvo una maestría en Cine Documental en la Universidad de Barcelona y trabajó en América, Telenueve, Canal 9, Rock & Pop, POP Radio e Infobae, entre otros medios. También es host oficial de Cinemark y Hoyts, y ha entrevistado a destacadas figuras de Hollywood.

Méndez, por su parte, es ingeniera de software, fotógrafa profesional y creadora de experiencias interactivas. Luego de trabajar en publicidad, se especializó en desarrollo frontend, interfaces de usuario y animaciones, y se desempeña en una empresa de inversiones.