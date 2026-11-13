Julieta Prandi fue vista muy cerca de un ex tras su escandalosa separación de Emanuel Ortega: "Un amor..."

“Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag”, sostuvo sin más vueltas.

Ante ese dato, la conductora Moria Casán observó: “Qué casualidad que esto viene después de la primera salida del ex con Gaby Álvarez en el Faena. A él hasta ahora no lo vimos con niguna chica se refugia en su familia".

Cómo está Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

Gustavo Méndez remarcó cómo repercutió en Emanuel Ortega la reciente separación de Julieta Prandi y cuál es su firme deseo de cara al futuro.

“El día viernes lo encontraron personas que conozco a Emanuel en el Faena con Julieta, su hermana. Y estaba triste y deprimido porque él quiere volver con Prandi", indicó el periodista sobre el difícil proceso que atraviesa el artista por la separación.

Y remarcó las ganas que tiene el cantante de reconciliarse con Prandi: "Está muy mal de esta relación y se enteró que el día anterior estaban muy cerca su reciente exesposa y el rockero Guido”.

El romance de Prandi y el músico de Airbag duró apenas unos pocos meses entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 cuando ambos decidieron dar por terminado el vínculo en buenos términos.