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Julieta Prandi fue vista muy cerca de un ex tras su escandalosa separación de Emanuel Ortega: "Un amor..."

Tras separarsa a menos de un mes del casamiento con Emanuel Ortega, Julieta Prandi fue vista cerca de un hombre con quien estuvo unos meses en pareja.

13 nov 2026, 12:45
Julieta Prandi fue vista muy cerca de un ex tras su escandalosa separación de Emanuel Ortega: Un amor...
Julieta Prandi fue vista muy cerca de un ex tras su escandalosa separación de Emanuel Ortega: "Un amor..."
Julieta Prandi fue vista muy cerca de un ex tras su escandalosa separación de Emanuel Ortega: Un amor...
Julieta Prandi fue vista muy cerca de un ex tras su escandalosa separación de Emanuel Ortega: "Un amor..."

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se encuentran en medio del revuelo mediático ante la sorpresa que causó la noticia de su separación a menos de un mes de casarse por registro civil.

En aquel entonces, la conductora decidió ella misma comunicar el final de su relación con el cantante a través de un posteo en Instagram explicando los motivos de la separación y sin entrar en detalles puntuales.

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En las últimas horas, Gustavo Méndez se refirió a este tema y aportó un dato revelador acerca del encuentro casual en un restaurante de Julieta Prandi con un ex a un mes de separarse, donde habría existido un fuerte cruce de miradas.

"Día jueves de la semana pasada, mirada va mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separaciónn que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso", introdujo el periodista al aire en el programa La mañana con Moria (El Trece).

“Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag”, sostuvo sin más vueltas.

Ante ese dato, la conductora Moria Casán observó: “Qué casualidad que esto viene después de la primera salida del ex con Gaby Álvarez en el Faena. A él hasta ahora no lo vimos con niguna chica se refugia en su familia".

Cómo está Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

Gustavo Méndez remarcó cómo repercutió en Emanuel Ortega la reciente separación de Julieta Prandi y cuál es su firme deseo de cara al futuro.

“El día viernes lo encontraron personas que conozco a Emanuel en el Faena con Julieta, su hermana. Y estaba triste y deprimido porque él quiere volver con Prandi", indicó el periodista sobre el difícil proceso que atraviesa el artista por la separación.

Y remarcó las ganas que tiene el cantante de reconciliarse con Prandi: "Está muy mal de esta relación y se enteró que el día anterior estaban muy cerca su reciente exesposa y el rockero Guido”.

El romance de Prandi y el músico de Airbag duró apenas unos pocos meses entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 cuando ambos decidieron dar por terminado el vínculo en buenos términos.

     

 

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