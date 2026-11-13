MetroGAS reveló qué pasó antes de la explosión en Remedios de Escalada: el dato clave del comunicado

El comunicado de MetroGAS sobre la explosión en Remedios de Escalada

“Una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión. Dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados.

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego, personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión y MetroGAS, trabaja en el corte de gas".

Comercios destruidos, vehículos dañados y vecinos evacuados

El estallido se produjo en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de Remedios de Escalada. La explosión generó un incendio de grandes proporciones que alcanzó locales comerciales, automóviles estacionados y construcciones cercanas.

Uno de los establecimientos más afectados fue una fiambrería cuyo propietario relató en vivo a A24 la desesperación que atravesó al ver cómo las llamas destruían su negocio. "Me arruinó, me arruinó", expresó el comerciante, quien aseguró que había siete personas trabajando en el establecimiento cuando ocurrió el estallido.

El hombre también describió los daños que había provocado el fuego. "No hay local ya, no hay local", afirmó.

La intensidad de las llamas y el riesgo para las propiedades vecinas motivaron evacuaciones preventivas mientras continuaban las tareas de emergencia.