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MetroGAS reveló qué pasó antes de la explosión en Remedios de Escalada: el dato clave del comunicado

La empresa difundió un comunicado en el que detalló cómo se produjo el escape de gas que derivó en el violento estallido y posterior incendio en Lanús. Hay al menos 20 heridos.

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A través de un comunicado, la distribuidora explicó que el incidente se originó durante trabajos sobre la red de gas, cuando una máquina dañó una cañería y provocó una fuga.

Sin embargo, la compañía precisó un dato clave para reconstruir lo sucedido: la explosión no ocurrió necesariamente en el momento de la rotura del caño, sino mientras se desarrollaban las tareas para reparar el escape.

El episodio dejó al menos dos operarios heridos, según la información difundida por la empresa, y desencadenó un importante operativo de emergencia para contener las llamas y proteger a los vecinos.

El comunicado de MetroGAS sobre la explosión en Remedios de Escalada

“Una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión. Dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados.

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego, personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión y MetroGAS, trabaja en el corte de gas".

Comercios destruidos, vehículos dañados y vecinos evacuados

El estallido se produjo en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de Remedios de Escalada. La explosión generó un incendio de grandes proporciones que alcanzó locales comerciales, automóviles estacionados y construcciones cercanas.

Uno de los establecimientos más afectados fue una fiambrería cuyo propietario relató en vivo a A24 la desesperación que atravesó al ver cómo las llamas destruían su negocio. "Me arruinó, me arruinó", expresó el comerciante, quien aseguró que había siete personas trabajando en el establecimiento cuando ocurrió el estallido.

El hombre también describió los daños que había provocado el fuego. "No hay local ya, no hay local", afirmó.

La intensidad de las llamas y el riesgo para las propiedades vecinas motivaron evacuaciones preventivas mientras continuaban las tareas de emergencia.

En pocas palabras

  • MetroGAS explicó: Una máquina dañó una cañería de gas, provocando una fuga y posterior explosión mientras se realizaban reparaciones.
  • Daños materiales: El estallido causó importantes daños en comercios, vehículos y obligó a evacuar viviendas cercanas en Remedios de Escalada.
  • Versión oficial: La empresa confirmó dos operarios heridos y detalló la secuencia de eventos a través de un comunicado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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