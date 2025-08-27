En vivo Radio La Red
Actualidad
Feriado
OFICIAL

Feriado en septiembre: quiénes podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado

Se trata de un asueto que llega justo en el cierre de la temporada alta de invierno y cuando faltan muy pocos días para la llegada de la primavera.

Quiénes podrán disfrutar de un feriado inesperado (Foto: A24.com).



El feriado 1 de septiembre generará un nuevo fin de semana largo en Argentina, aunque no será para todos. En este caso, se trata de un asueto local que beneficiará a una parte de la provincia de Buenos Aires, justo en el cierre de la temporada alta de invierno y a pocos días de la llegada de la primavera.

Miles de argentinos ya aprovecharon el último fin de semana largo de agosto por el Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín. Sin embargo, para un municipio bonaerense todavía queda un respiro adicional antes de encarar la recta final del año.

El próximo lunes 1 de septiembre no será un día laboral en una localidad de Villarino, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de un feriado propio, acompañado de celebraciones culturales y religiosas.

Dónde habrá feriado el lunes 1 de septiembre

La jornada no laborable corresponderá a la localidad de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, al sur de la Provincia de Buenos Aires. Allí se celebrará el aniversario fundacional junto con las fiestas patronales.

El municipio decretó la fecha como asueto administrativo para empleados públicos, mientras que para el sector privado será una jornada no laborable opcional, dependiendo de lo que disponga cada empleador.

Algunas zonas vecinas también podrían adherirse a las celebraciones, extendiendo el impacto de este mini descanso a otros puntos cercanos.

Feriado_calendario.jpg

Qué actividades se preparan para el fin de semana

Durante el fin de semana previo al feriado, es decir, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se desarrollarán distintos actos en conmemoración de la fundación de Hilario Ascasubi.

Se espera un cronograma con:

  • Eventos religiosos, vinculados a las fiestas patronales.

  • Actividades culturales, que incluirán espectáculos artísticos locales.

  • Encuentros gastronómicos, con platos típicos de la región.

Quiénes no tendrán descanso en esta fecha

El feriado del 1 de septiembre será exclusivo para Hilario Ascasubi y zonas cercanas. El resto del país no contará con una jornada no laborable en esa fecha, aunque sí coincidirá con otras efemérides de relevancia nacional.

Ese mismo día se conmemoran, por ejemplo:

  • El nacimiento de Dardo Rocha, fundador de La Plata.

  • El fallecimiento de Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino.

A diferencia de lo que ocurre en Villarino, estas fechas no implicarán feriado para la mayoría de los argentinos.

