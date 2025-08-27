Feriado en septiembre: quiénes podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado

El municipio decretó la fecha como asueto administrativo para empleados públicos, mientras que para el sector privado será una jornada no laborable opcional, dependiendo de lo que disponga cada empleador.

Algunas zonas vecinas también podrían adherirse a las celebraciones, extendiendo el impacto de este mini descanso a otros puntos cercanos.

Feriado_calendario.jpg

Qué actividades se preparan para el fin de semana

Durante el fin de semana previo al feriado, es decir, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se desarrollarán distintos actos en conmemoración de la fundación de Hilario Ascasubi.

Se espera un cronograma con:

Eventos religiosos , vinculados a las fiestas patronales.

Actividades culturales , que incluirán espectáculos artísticos locales.

Encuentros gastronómicos, con platos típicos de la región.

Quiénes no tendrán descanso en esta fecha

El feriado del 1 de septiembre será exclusivo para Hilario Ascasubi y zonas cercanas. El resto del país no contará con una jornada no laborable en esa fecha, aunque sí coincidirá con otras efemérides de relevancia nacional.

Ese mismo día se conmemoran, por ejemplo:

El nacimiento de Dardo Rocha , fundador de La Plata.

El fallecimiento de Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino.

A diferencia de lo que ocurre en Villarino, estas fechas no implicarán feriado para la mayoría de los argentinos.