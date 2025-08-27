En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Mundial 2026
TV Pública
El futuro albiceleste

Polémica por el Mundial 2026: por qué la TV Pública podría no transmitir ningún partido

La posibilidad de que la TV Pública quede afuera de la transmisión del Mundial de 2026 abrió un fuerte debate. De concretarse, sería la primera vez en casi cinco décadas que la TV Pública no transmitirá partidos de la Selección Argentina.

Polémica por el Mundial 2026: por qué la TV Pública podría no transmitir ningún partido

Polémica por el Mundial 2026: por qué la TV Pública podría no transmitir ningún partido

El Gobierno evalúa no adquirir los derechos televisivos para transmitir el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. De concretarse, sería la primera vez desde 1978 que la TV Pública no emitirá partidos de la Selección Argentina en una Copa del Mundo y marcaría un cambio histórico en la forma en que los argentinos siguen a la Selección en la máxima cita del fútbol.

Leé también La inesperada revelación de uno de los dueños de Inter Miami: ¿Messi juega o no el Mundial 2026?
Jorge Mas, Lionel Messi, José Mas (hermano de Jorge), y el copropietario de Inter Miami David Beckham, el día de la presentación del argentino (EFE/Cristobal Herrera-ulashkevich)

La posible medida se enmarca en la intervención del oficialismo en Radio y Televisión Argentina y en Contenidos Artísticos e Informativos SAU, bajo la conducción de Carlos Curci.

fifa

En paralelo, la gestión de Javier Milei sostiene la idea de privatizar los medios públicos, aunque tampoco descarta avanzar en el cierre de algunos de ellos. Para concretar ese plan, La Libertad Avanza deberá sortear distintos obstáculos legislativos y, en ese sentido, el oficialismo aguarda obtener buenos resultados en las elecciones del 26 de octubre, que renovarán parte del Congreso de la Nación.

El alejamiento de la TV Pública de la transmisión de la Selección ya se reflejó en los últimos años: durante 2024 y parte de 2025, los partidos oficiales fueron emitidos por Telefe, que tuvo los derechos para transmitir la Copa América, las eliminatorias para el Mundial 2026 y distintos amistosos.

Actualmente, los funcionarios mantienen reuniones para definir qué ocurrirá con los derechos mundialistas. La decisión final dependerá de la evaluación sobre los costos que deberá afrontar el Estado para acceder a ellos.

La FIFA otorga los derechos de transmisión a través de un sistema de licitación, que puede concretarse mediante ventas directas o con intermediarios según la región. Existen distintas categorías de acceso, entre las que el Gobierno podrá elegir si adquiere o no:

  • Derechos para emitir los partidos completos en vivo por televisión tradicional.
  • Derechos de radiodifusión independiente, que permiten ofrecer comentarios y cobertura sonora de los partidos.
  • Derechos de momentos, clips y resúmenes, que habilitan la distribución de fragmentos en televisión, plataformas digitales y redes sociales.
  • Derechos digitales, vinculados a la transmisión por streaming y al contenido on demand.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 TV Pública Estados Unidos Selección Argentina
Notas relacionadas
¿Va por el bicampeonato? Lionel Messi habló sobre la posibilidad de jugar el Mundial 2026
¿Adiós a la verdeamarela? Se filtró la camiseta que Brasil usaría en el Mundial 2026 y ya hay un proyecto de ley para impedirlo
El preocupante último parte médico del fotoperiodista Pablo Grillo: "Lo necesita"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar