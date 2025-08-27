En vivo Radio La Red
PREOCUPACIÓN

El preocupante último parte médico del fotoperiodista Pablo Grillo: "Lo necesita"

El joven había recibido el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una marcha de jubilados en el Congreso y estuvo tres meses internado.

La familia de Pablo Grillo, fotoperiodista de 35 años oriundo de Lanús, informó este martes que se encuentra “estable” en terapia intensiva, aunque no muestra la evolución que se esperaba tras haber sido gravemente herido durante una manifestación frente al Congreso en marzo. El fotógrafo permanece internado desde ese momento, luego de recibir un impacto de un proyectil en su cabeza.

A través de la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, donde se realizan actualizaciones sobre su estado de salud, la familia indicó que “se encuentra clínicamente estable en terapia intensiva, pero, neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera. El líquido cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro”.

novedades

Asimismo, explicaron que según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho, por donde circula el LCR, se estaría dilatando más que el izquierdo, y los médicos plantean como hipótesis que la válvula que controla el líquido no estaría funcionando correctamente. Este martes, se le realizó una intervención para cerrar manualmente la válvula mediante una pequeña incisión.

En el comunicado, el entorno de Grillo también reclamó justicia y destacó que el fotoperiodista mantiene fuerzas: “Pablo continúa luchando. Está con fuerzas. El cariño que le hacen llegar él lo siente y lo necesita. Gracias de todo corazón”.

Después de tres meses de internación en el Hospital Ramos Mejía, Grillo había sido dado de alta para continuar su tratamiento en un centro de rehabilitación, pero su estado empeoró. Según relató su hermano hace un mes, “actualmente, él está mucho más lento, hace las cosas muy lento”.

Por otra parte, expertos en balística de la Policía de la Ciudad realizaron una pericia para reconstruir el disparo que impactó en el fotógrafo, ordenada por la jueza María Servini. El agente Héctor Guerrero, señalado como responsable del disparo, será indagado en calidad de imputado el próximo 2 de septiembre.

Video: el momento en el que el fotógrafo Pablo Grillo es herido por un proyectil

RECONSTRUCCIÓN DEL ATAQUE A PABLO GRILLO EN LA MARCHA POR LOS JUBILADOS
RECONSTRUCCIÓN DEL ATAQUE A PABLO GRILLO EN LA MARCHA POR LOS JUBILADOS

