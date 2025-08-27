El preocupante último parte médico del fotoperiodista Pablo Grillo: "Lo necesita"

Después de tres meses de internación en el Hospital Ramos Mejía, Grillo había sido dado de alta para continuar su tratamiento en un centro de rehabilitación, pero su estado empeoró. Según relató su hermano hace un mes, “actualmente, él está mucho más lento, hace las cosas muy lento”.

Por otra parte, expertos en balística de la Policía de la Ciudad realizaron una pericia para reconstruir el disparo que impactó en el fotógrafo, ordenada por la jueza María Servini. El agente Héctor Guerrero, señalado como responsable del disparo, será indagado en calidad de imputado el próximo 2 de septiembre.

Video: el momento en el que el fotógrafo Pablo Grillo es herido por un proyectil