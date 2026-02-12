Ya es oficial: adelantan el feriado por Semana Santa

Sin embargo, la SEP no modificó el calendario oficial. Las fechas establecidas se mantienen tal como fueron publicadas al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con el documento oficial, las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 30 de marzo. No hubo cambios ni ajustes en el cronograma académico.

Entonces, ¿de dónde surge la confusión?

La respuesta está en la coincidencia con un día de suspensión de clases ya programado con anterioridad.

El viernes 27 de marzo: clave en la confusión

El viernes 27 de marzo, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no deberán asistir a clases. Pero esto no se debe a un adelanto del receso, sino a la realización de una sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad contemplada en el calendario oficial desde el inicio del ciclo.

El Consejo Técnico Escolar es una instancia mensual en la que docentes y directivos se reúnen para analizar avances académicos, revisar estrategias pedagógicas y planificar acciones de mejora. En esos días, los estudiantes no tienen clases presenciales.

La particularidad este año es que ese viernes 27 de marzo queda inmediatamente antes del inicio formal de las vacaciones, fijado para el lunes 30. Por eso, en la práctica, muchos alumnos podrán comenzar su descanso antes de lo previsto.

No se adelantaron las vacaciones oficialmente, pero el efecto práctico será similar para muchas familias.

Un “puente largo” que entusiasma a las familias

Si se observa el calendario con atención, el último día de clases antes del receso será el jueves 26 de marzo. Al día siguiente, viernes 27, no habrá actividades por el Consejo Técnico Escolar. Luego se suman el sábado 28 y domingo 29, días habituales de descanso.

De esta manera, los estudiantes podrían iniciar su período vacacional desde la tarde del jueves 26, acumulando cuatro días consecutivos sin clases antes del arranque formal de Semana Santa.

Este escenario configura un “puente largo” de cuatro días, algo que muchas familias ya comenzaron a considerar para planificar viajes o reuniones.

Para quienes desean aprovechar tarifas más económicas o evitar la alta demanda de los días centrales del receso, esta combinación de fechas resulta estratégica.

Cuándo comienzan oficialmente las vacaciones

Más allá de la confusión inicial, la fecha oficial es clara:

las vacaciones de Semana Santa inician el lunes 30 de marzo.

Ese día marca el comienzo formal de las dos semanas de receso establecidas por la SEP en el calendario del ciclo escolar 2025-2026.

El esquema se mantiene sin modificaciones respecto de lo anunciado previamente, y no hay indicios de ajustes adicionales.

Cuánto duran las vacaciones de Semana Santa

El período vacacional se extenderá durante dos semanas completas.

Inicio: lunes 30 de marzo

Finalización: viernes 10 de abril

El regreso a clases está previsto para el lunes 13 de abril, cuando los alumnos deberán retomar sus actividades académicas en el horario habitual.

En total, los estudiantes contarán con 14 días corridos de descanso, incluyendo fines de semana.

Este período representa uno de los recesos más largos del ciclo lectivo, solo superado por las vacaciones de verano.

Abril: un mes atípico en el calendario escolar

El mes de abril presentará una dinámica diferente en comparación con otros meses del ciclo escolar.

Además del impacto de las dos semanas de vacaciones, no está programada una Junta de Consejo Académico durante abril, algo que sí ocurre habitualmente en otros períodos del año.

La razón es simple: al ser un mes que ya cuenta con un recorte importante de días hábiles debido al receso, se buscó evitar más interrupciones en el calendario académico.

Desde el punto de vista escolar, abril será un mes más corto en términos efectivos de clases, lo que implica que las instituciones deberán optimizar el tiempo disponible para cumplir con los contenidos planificados.

Planificación anticipada: una ventaja clave

Aunque aún falten varias semanas, especialistas en turismo y organización familiar recomiendan planificar con anticipación las vacaciones de Semana Santa.

La alta demanda en destinos turísticos, el aumento de precios en transporte y alojamiento, y la necesidad de coordinar agendas laborales hacen que conocer las fechas exactas sea fundamental.

El hecho de que exista un “puente largo” previo al inicio oficial del receso abre alternativas interesantes:

Viajes escalonados.

Salidas anticipadas para evitar congestión.

Actividades locales de fin de semana extendido.

Además, quienes no planean viajar pueden aprovechar esos días para actividades culturales, recreativas o deportivas.

Impacto en el turismo y la economía local

Cada año, Semana Santa representa uno de los períodos de mayor movimiento turístico. Hoteles, aerolíneas, restaurantes y servicios recreativos experimentan un incremento significativo en la demanda.

La confirmación de que el calendario se mantiene sin cambios brinda previsibilidad al sector turístico.

El “puente largo” previo podría incluso favorecer una distribución más equilibrada de visitantes, evitando que todos los desplazamientos se concentren el mismo día.

Para destinos tradicionales de playa, montaña o ciudades coloniales, la información clara sobre las fechas es clave para organizar promociones y paquetes especiales.

La importancia del calendario oficial

La reciente confusión en redes sociales pone de relieve la importancia de consultar siempre fuentes oficiales antes de dar por confirmada cualquier modificación en el calendario escolar.

La SEP publica cada ciclo lectivo con suficiente anticipación el cronograma completo, incluyendo:

Días de suspensión de clases.

Fechas de Consejo Técnico Escolar.

Periodos vacacionales.

Feriados oficiales.

Ante cualquier rumor, la recomendación es verificar la información en los canales institucionales correspondientes.

Un descanso necesario en el tramo final del ciclo

Las vacaciones de Semana Santa también cumplen un rol pedagógico importante. Después de varios meses de actividad continua, el receso permite a los estudiantes recuperar energías y retomar el segundo tramo del ciclo con mayor concentración.

Docentes y directivos coinciden en que estos espacios de pausa contribuyen al bienestar emocional y académico.

El regreso a clases el 13 de abril marcará el inicio de una etapa clave, con evaluaciones y proyectos que comienzan a definir el rendimiento anual.

Panorama claro para las familias

En síntesis, no se adelantaron oficialmente las vacaciones, pero la combinación del Consejo Técnico Escolar del viernes 27 de marzo con el fin de semana previo al 30 generará, en la práctica, un descanso extendido.

Las fechas confirmadas son:

Último día de clases antes del receso: jueves 26 de marzo.

Suspensión por CTE: viernes 27 de marzo.

Inicio oficial de vacaciones: lunes 30 de marzo.

Fin del receso: viernes 10 de abril.

Regreso a clases: lunes 13 de abril.

Con esta información, las familias pueden organizar con mayor tranquilidad sus planes y evitar confusiones.

La clave está en anticiparse y consultar siempre el calendario oficial para tomar decisiones informadas.