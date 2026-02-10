Se distrajo con su celular en medio de una operación y provocó una tragedia con un nene de 4 años

La resolución llegó tras la audiencia de cesura del 3 de febrero, donde se debatieron los montos de pena y agravantes en un proceso bajo el sistema acusatorio adversarial.

mauricio-krause Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesiólogo acusado del homicidio culposo.

El magistrado había calificado la conducta del anestesiólogo como negligente e imprudente, resaltando que Valentín no tenía patologías previas relevantes, que el sanatorio era uno de los más equipados de la provincia y que contaba con monitores multiparamétricos y toda la tecnología necesaria para una vigilancia continua. Aun así, el profesional omitió protocolos obligatorios, no detectó la taquicardia ni la obstrucción y priorizó el uso del celular, un elemento prohibido en quirófano por riesgos de distracción y contaminación, durante el lapso crítico.

El fiscal Gastón Britos Rubiolo, acompañado por Norma Reyes, había solicitado tres años de prisión de ejecución condicional, 10 años de inhabilitación especial para ejercer la medicina y las costas del proceso.

La querella, integrada por los abogados Miguel Ángel Zeballos Díaz y Agustín Aguilar, en representación de la familia, adhirió al pedido, agravando la pena por la corta edad de la víctima, el daño emocional irreparable y la estafa emocional vivida por los padres: siete días de incertidumbre con partes médicos ambiguos, promesas de recuperación que nunca se cumplieron y un trato que prolongó innecesariamente el sufrimiento.

valentin-mercado-toledo2

La defensa pidió el mínimo penal previsto para el delito y que la inhabilitación se limite exclusivamente a la medicina pediátrica, argumentando que no debería afectar toda su práctica profesional.

La madre de Valentín, Ariana Toledo, ofreció un testimonio desgarrador en el juicio. Relató la espera ansiosa mientras la cirugía se extendía más de lo previsto, cuando le habían dicho que duraría una hora o una hora y media, y los partes médicos confusos que alimentaban falsas esperanzas, incluso con promesas de que en pocas horas le retirarían el respirador.

También recordó el momento más doloroso: sostener a su hijo mientras escuchaba la frase “Mami, lo vamos a desconectar”. Ariana resumió el horror en una definición que marcó el caso: “Mi hijo entró caminando a la clínica y terminó con muerte cerebral”.