Se confirmó de manera oficial el aumento para AUH: cuánto cobrarán

Este sistema busca evitar retrasos prolongados en la actualización de los ingresos, aunque en contextos de alta inflación el desfase puede generar tensiones en el poder de compra real de los beneficiarios.

Cuánto se cobra por AUH en mayo de 2026

Más allá del incremento nominal, es importante tener en cuenta cómo se efectiviza el pago. La ANSES mantiene el esquema de liquidación escalonada, mediante el cual se deposita el 80% del monto mensual, reteniendo el 20% restante.

Para mayo, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Monto total por hijo: $141.312

$141.312 Pago directo (80%): $113.050

$113.050 Monto retenido (20%): $28.262

Este porcentaje retenido no se pierde, sino que se acumula a lo largo del año y puede ser cobrado posteriormente al presentar la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud de los menores.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma oficial, lo que agiliza el proceso y evita demoras en la acreditación del dinero.

En algunos casos particulares —como familias con niños menores de 4 años dentro de determinados programas— el beneficio puede percibirse sin retenciones, lo que representa un ingreso mensual más elevado en el corto plazo.

Refuerzos económicos: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Además del ingreso principal de la AUH, el Estado nacional sostiene otros mecanismos de asistencia orientados a garantizar el acceso a la alimentación básica. Entre ellos se destacan la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Tarjeta Alimentar: montos congelados pero clave

La Tarjeta Alimentar continúa siendo uno de los pilares de contención para los sectores más vulnerables. A diferencia de la AUH, sus valores no se actualizan automáticamente por inflación, sino que dependen de decisiones administrativas del Ministerio de Capital Humano.

Para mayo de 2026, los montos vigentes son:

Familias con 1 hijo: $52.250

$52.250 Familias con 2 hijos: $81.936

$81.936 Familias con 3 o más hijos: $108.062

Aunque no registran aumentos periódicos, estos ingresos resultan fundamentales para sostener la compra de alimentos, especialmente en un contexto económico complejo.

Complemento Leche: foco en la primera infancia

Por su parte, el Complemento Leche, enmarcado en el Plan 1000 Días, está destinado a embarazadas y niños de hasta 3 años inclusive. Este beneficio apunta a garantizar una adecuada nutrición durante las primeras etapas de la vida.

Para mayo, el monto estimado ronda los $53.300, consolidándose como un refuerzo significativo para las familias con menores en edad temprana.

Este programa cumple un rol clave en términos sanitarios y sociales, ya que busca prevenir déficits nutricionales que pueden tener consecuencias a largo plazo.

Calendario de pagos ANSES: fechas confirmadas

Como es habitual, la ANSES organiza el cronograma de pagos en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para mayo de 2026, las fechas establecidas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

En este último caso, se unifica el pago para las terminaciones finales, lo que permite cerrar el calendario dentro del mismo mes.

El desafío de sostener el poder adquisitivo

La implementación de ajustes mensuales representa un cambio estructural en la política social argentina. Si bien el objetivo es acompañar la evolución de los precios y evitar pérdidas abruptas del ingreso real, especialistas advierten que el desfase de dos meses puede generar cierta desventaja en contextos inflacionarios acelerados.

Aun así, el nuevo esquema introduce mayor previsibilidad y frecuencia en los aumentos, lo que permite a las familias organizar mejor sus finanzas.

El desafío de fondo sigue siendo la estabilidad económica, ya que incluso con actualizaciones constantes, los ingresos pueden quedar rezagados frente a aumentos sostenidos en alimentos, transporte y servicios.

Trámites y recomendaciones clave para beneficiarios

Para no perder ningún beneficio, es fundamental cumplir con los requisitos administrativos establecidos por ANSES. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma , requisito indispensable para cobrar el 20% retenido.

, requisito indispensable para cobrar el 20% retenido. Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base del organismo.

en la base del organismo. Utilizar los canales digitales oficiales para consultas y gestiones, evitando intermediarios.

Además, es importante revisar periódicamente las novedades, ya que tanto los montos como las condiciones pueden modificarse en función de nuevas disposiciones gubernamentales.