Se filtraron los detalles de la primera cita de Daniela Celis y Nick Sícaro a pura tensión

La reacción de Nick Sícaro no pasó desapercibida. Visiblemente incómodo, aunque sonriente, admitió: “No me pongo nervioso nunca, ¿podés creer? Y hoy estoy un poco nervioso. Siempre que vengo acá o cada vez que te veo, no me pongo nervioso. Sí siento una tensión, porque es verdad, porque hay una conexión y hay una tensión, y te reís, y lo sabés”.

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Lejos de esquivar el tema, la influencer redobló la apuesta y fue aún más explícita al referirse a lo que ocurría entre ambos. “Es una tensión rara”, comentó primero, antes de soltar la frase que rápidamente se volvió viral: “Yo no quiero sonar como muy, muy al palo, pero hay una tensión sexual acá que me está matando, boludo”. Sin dudarlo, él coincidió: “Sí, obvio que la siento”.

El intercambio continuó con preguntas más jugadas sobre la intimidad y la forma en que cada uno encara sus relaciones. “¿Sos de tener relaciones sexuales la primera vez que nos vemos?”, indagó ella sin rodeos.

Antes de darle lugar a la respuesta, dejó en claro su postura: “Yo no. Te veo por primera vez y me voy. No te doy un beso, no tengo relaciones sexuales, no nada”, explicó, y sumó con picardía: “Si realmente quiero que sea un garch... nada más, voy, te garch... y te bloqueo”.

Por su parte, Nick Sícaro también se sinceró respecto a su manera de vincularse: “Mirá, a mí no me gusta garch... por garch..., es la verdad”. La confesión generó una inmediata reacción entre los presentes y quienes seguían la transmisión, desatando risas y aflojando la tensión que, hasta ese momento, dominaba la escena.

Daniela Celis y Nick Sícaro 1

Cómo fue el sensual baile de Daniela Celis y Nick Sícaro que se volvió viral en medio de las versiones de romance

Desde que comenzó a circular el “shippeo” entre ellos, hace ya varios días que Daniela Celis y Nick Sícaro no dejan de mostrarse cada vez más cerca. Sin embargo, la gran incógnita sigue instalada: ¿estamos frente a un vínculo auténtico que surgió sin buscarlo o ante una movida pensada para ganar exposición? En un escenario mediático donde la visibilidad lo es todo, los romances —confirmados o insinuados— suelen convertirse en una herramienta eficaz para mantenerse en el centro de la escena.

Lo cierto es que, tras su salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el amigo de Ian Lucas no tardó en acercarse a Daniela Celis durante sus apariciones en el streaming del canal. Este gesto no pasó desapercibido, sobre todo porque coincidió con la salida de Thiago Medina del hogar que compartía con su ex, lo que no hizo más que avivar las versiones. Ese ida y vuelta expuesto ante las cámaras terminó generando aún más ruido: si es algo que está empezando de verdad o simplemente una dinámica armada para captar la atención del público.

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En medio de ese clima cargado de especulaciones, Nick Sícaro y Daniela Celis volvieron a coincidir y fueron por más. Esta vez, apostaron a un momento cargado de cercanía física durante un baile que rápidamente dio que hablar. Con una canción marcando el ritmo, se movieron con complicidad, sumando roces, miradas sostenidas y sonrisas que dejaron en evidencia una química que no pasó inadvertida.

Pero el instante que más repercusión generó llegó sobre el cierre de “El Equivocado”. Justo cuando suena la frase “no existe el hombre perfecto ”, la influencer lo señala con picardía, acompañando el gesto con una sonrisa cómplice. Lejos de esquivar la situación, él responde entre risas, siguiéndole el juego y reforzando ese ida y vuelta que mantiene en vilo a quienes siguen de cerca esta historia.