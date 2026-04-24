Hasta qué edad se puede mantener la cobertura médica de tus hijos en ANSES

Hasta los 21 años: cobertura automática

El primer escenario es el más simple y directo. Los hijos solteros están cubiertos automáticamente por la obra social del titular hasta cumplir los 21 años. Durante este período no es necesario presentar certificados ni acreditar ninguna condición adicional.

Este beneficio forma parte del esquema básico del sistema de seguridad social. Es decir, mientras el titular esté activo y cumpla con sus aportes, sus hijos menores de esa edad quedarán incluidos sin trámites extra.

Sin embargo, el punto crítico llega al alcanzar esa edad. A partir de ese momento, la continuidad de la cobertura deja de ser automática y pasa a depender de otros factores.

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Entre los 21 y los 25 años: el requisito clave que muchos olvidan

Cuando el hijo supera los 21 años, la cobertura puede extenderse hasta los 25 inclusive. Pero hay una condición fundamental: debe estar cursando estudios regulares en instituciones reconocidas oficialmente.

Esto implica que el titular deberá presentar todos los años un certificado de alumno regular ante la obra social. Sin este documento, el sistema puede dar de baja automáticamente al beneficiario.

Este punto suele generar inconvenientes. Muchos usuarios desconocen la obligación de renovar la documentación o lo hacen fuera de término. Como consecuencia, se producen interrupciones en la cobertura médica que podrían haberse evitado con una simple gestión.

Además, algunas obras sociales pueden requerir verificaciones adicionales. Por ejemplo, podrían solicitar comprobantes que acrediten que el hijo no percibe ingresos propios por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Hijos con discapacidad: cobertura sin límite de edad

Existe un tercer escenario contemplado por la normativa, que elimina por completo el límite etario. Se trata de los hijos con discapacidad certificada.

En estos casos, la cobertura de la obra social se mantiene sin importar la edad, siempre que se cumplan dos condiciones:

Primero, que la discapacidad esté debidamente acreditada mediante los certificados correspondientes. Segundo, que el hijo continúe a cargo del titular.

Este beneficio busca garantizar el acceso permanente a la salud para personas que requieren atención médica continua o especializada. Por eso, no está sujeto a los mismos límites que el resto de los casos.

Condiciones generales que no podés pasar por alto

Más allá de las diferencias según la edad o situación, hay requisitos comunes que se aplican en todos los casos.

Uno de los más importantes es que el hijo no debe contar con una obra social propia. Esto significa que no puede tener cobertura derivada de un trabajo en relación de dependencia ni de un beneficio previsional.

Si se detecta que el hijo posee ingresos propios o está afiliado a otro sistema, la obra social del titular puede suspender la cobertura.

Otro aspecto clave es la actualización de datos. Las entidades pueden solicitar documentación adicional en cualquier momento para verificar la situación del grupo familiar. Mantener la información al día evita problemas administrativos y asegura la continuidad del servicio.

Cómo verificar tu cobertura y grupo familiar en ANSES

Para quienes quieran confirmar qué obra social tienen asignada y qué familiares figuran a su cargo, existe una herramienta oficial y gratuita.

El trámite se realiza a través del Comprobante de Empadronamiento, conocido como CODEM. Este documento permite visualizar de forma clara toda la información vinculada a la cobertura médica.

El procedimiento es simple:

Primero, ingresar a la sección “Consultas” dentro del sitio oficial de ANSES.

Luego, seleccionar la opción “Obra Social - CODEM”.

Después, completar los datos personales como DNI, CUIL y el código de seguridad.

Una vez finalizado el proceso, el sistema permitirá descargar e imprimir el comprobante. Allí se detallan tanto la obra social asignada como los integrantes del grupo familiar.

Este paso resulta especialmente útil para detectar errores, verificar altas o bajas, y confirmar que los hijos estén correctamente incluidos.