El inesperado mensaje de Lali Espósito a una nena que fue viral por sufrir bullying

Movilizada ante esto, Lali Espósito se puso en contacto con la mamá de la nena y le mandó un hermoso video de aliento.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga”, comenzó diciendo Lali desde España. “Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total”, continuó la artista.

“Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a unos de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Quiero que vengas a pasarla bomba como te mereces”, sumó la rubia dejando la invitación a la niña con el fin de levantarle el ánimo y darle energía.

Embed

El desesperante video de la niña de 6 años que sufre bullying y no quiero volver a la escuela

Las imágenes causan dolor. Y automáticamente llaman a la reflexión. ¿Está bien exponerla en un video de Facebook? ¿Sirve para concientizar y para que las familias hablen con sus hijos? La realidad es que la menor de 6 años de Tupungato, Mendoza, se convirtió en noticia cuando sus familiares decidieron hacer público en una red social que la niña no quiere ir más a la escuela porque sus compañeros les dicen "gorda chancha".

Mariela, la tía de la menor, decidió sacar a la luz un video donde la niña llora ante cámara y dice que no quiere volver más a la escuela debido a las reiteradas burlas que le propinan sus compañeros.

"MI DIOS QUÉ ESTÁ PASANDO!!! NO LO QUERÍA HACER PÚBLICO! ! PERO BASTA !!!ELLA ES MI SOBRINA Y RECIBE BULLING TODOS LOS DÍAS en la escuela !!! TAN SÓLO Tiene 6 añitos!!Basta de BULLING! !!Los niños también sufren pongansen tod@s en lugar del otr@", escribió la tía de la niña mendocina.

La publicación de la tía de la niña llegó a los más de mil comentarios y fue compartida más de 26.000 veces.

En las respuestas la gente expresó su repudio por lo ocurrido en esa escuela del Valle de Uco y es un mensaje para concientizar a toda la sociedad sobre una práctica que sigue ocurriendo.