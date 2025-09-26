En vivo Radio La Red
DOCUMENTAL SOBRE BARREDA

Gustavo Cordera, otra vez polémico: la frase con la que defendió al femicida Ricardo Barreda

El estreno del documental sobre Ricardo Barreda generó polémica por los dichos de Gustavo Cordera, quien defendió al femicida y aseguró que “cualquiera puede cometer un asesinato”.

El lanzamiento del documental Barreda: el odontólogo femicida volvió a poner en el centro de la escena a Gustavo Cordera. El exlíder de Bersuit Vergarabat aparece entre los testimonios y generó polémica al expresar una defensa de Ricardo Barreda, quien en 1992 asesinó a su esposa, sus dos hijas y a su suegra.

Leé también Furor por la serie documental sobre Ricardo Barreda: "CONCHITA, el Odontólogo Femicida"
Furor por la serie documental sobre Ricardo Barreda: CONCHITA, el Odontólogo Femicida.

La producción, disponible en Flow, reúne voces de jueces, periodistas feministas, profesionales de la salud y amigas de las víctimas. Allí, Cordera sostuvo que podía justificarse la reacción del femicida y ofreció su propia interpretación de una de las frases de la canción La argentinidad al palo: “Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor”.

barreda-casa-la-plata (Fuente: Télam)
Video | abrieron la casa Ricardo Barrera en La Plata y se llevaron dos autos antiguos (Foto: Telam).

Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta inclusive yo puedo cometer un crimen”, explicó el músico y argumentó que "genera una mística una persona que asesinó. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima".

En sus declaraciones, además, afirmó que veía en Barreda a una persona víctima de una situación injusta: “Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia”.

La controversia fue aún mayor por la coincidencia de fechas: el estreno del documental tuvo lugar apenas un día después del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, un hecho que conmocionó al país.

Cordera ya había quedado en el ojo de la tormenta semanas atrás tras una entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, donde su aparición reavivó cuestionamientos a su figura. Y todavía pesa el recuerdo de su frase más repudiada, pronunciada en 2016: “Hay mujeres que merecen ser violadas”.

