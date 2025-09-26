En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Conciliación obligatoria
Trenes
Transporte público

Qué pasa hoy viernes con los trenes y por qué se rechazó la conciliación obligatoria

Tras varios días de conflicto, el titular de La Fraternidad dijo que las formaciones y las vías “no están en condiciones” y que están cuidando “a las personas”.

Por qué Omar Maturano rechazó la conciliación obligatoria y justificó la reducción de velocidad en los trenes. 

Por qué Omar Maturano rechazó la conciliación obligatoria y justificó la reducción de velocidad en los trenes. 

El líder del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, se negó a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno tras la reducción de velocidad de los trenes a 30 km/h, una medida que se aplicó durante dos días en las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano y que provocó demoras y malestar en miles de pasajeros.

Leé también Reabren un servicio de tren clave que conecta la Ciudad con uno de los destinos más elegidos para las escapadas
reabren un servicio de tren clave que conecta la ciudad con uno de los destinos mas elegidos para las escapadas

Rechazamos la conciliación obligatoria”, dijo Maturano a Infobae y sostuvo que no se trata de una protesta gremial sino de una acción preventiva de seguridad. “Si es para cuidar a las personas, no es un paro: los trenes no están en condiciones”, afirmó.

El sindicalista señaló que la crisis del sistema ferroviario alcanzó un punto crítico: denunció el deterioro de vías, formaciones y la falta de repuestos que —según le informaron— recién llegarán al país en marzo de 2026.

Queremos herramientas de trabajo en condiciones: trenes y vías seguras. Como un tornero al que se le rompe el torno: si no hay otro, no puede trabajar”, graficó.

Maturano subrayó que faltan conductores porque muchos se acogieron al retiro voluntario y que también escasea el personal en talleres. A los pasajeros que se quejan por los retrasos les envió un mensaje: “Les estamos cuidando la vida a ellos y a nosotros para evitar accidentes mortales”.

CAR3KYABSRGLHPFH543BGN5UJU
Omar Maturano, titular de La Fraternidad.

Omar Maturano, titular de La Fraternidad.

Diálogo tenso con Trabajo: “Si hay accidente, serán responsables”

El gremialista relató que, en la reunión con la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, advirtió que el Gobierno asumiría la responsabilidad si los obliga a circular a velocidad normal pese al mal estado de las vías.

Le dije: si me das la orden de correr al máximo y pasa un accidente, quedás como responsable. Me respondió: ‘No, ni loca”, contó. Además, propuso que la policía laboral inspeccione formaciones y vías, pero los funcionarios respondieron que debían analizar si tenían competencia para hacerlo.

Tren por tren: menos formaciones y más alertas

El dirigente detalló que el número de “precauciones” escritas en los itinerarios aumentó desde enero, obligando a circular en varios tramos a 30, 20 o hasta 12 km/h. “Hay 40 advertencias más que antes y las vías no se arreglan; los coches no tienen repuestos”, afirmó el líder gremial.

De las 20 formaciones habituales, hoy solo 12 están en condiciones de salir porque el resto presenta fallas en frenos o motores de tracción. “El Mesopotámico Carga llega a registrar 10 descarrilamientos por día. Cuesta más contratar una empresa encarriladora que reparar la vía”, denunció.

la-gente-ingresa-a-la-estacion-de-constitucion-despues-del-paro-de-trenes-foto-tn-XCW3FNZMX5BFHPTEY55XZPR5N4.avif
Más de 48 horas con velocidad reducida.

Más de 48 horas con velocidad reducida.

No es un reclamo salarial

Maturano aclaró que el conflicto no es salarial, ya que el gremio aceptó la pauta impuesta por el Gobierno, sino que apunta a las condiciones mínimas de seguridad. “Voy a sacar solo las formaciones que tengan frenos y correré a la velocidad que marque el itinerario. Si hay precauciones, reduzco y sigo así”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Conciliación obligatoria Trenes Transporte Público
Notas relacionadas
Segundo día de caos y demoras en los trenes por una medida gremial que limita la velocidad: cuál es el reclamo
El Gobierno dictaminó la conciliación obligatoria para el paro de trenes: cuándo se reestablece el servicio
Hackearon la cuenta oficial de X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar