Ludovica Squirru con Novaresio: "La carta natal de Argentina marca un ..."

Cómo es la carta natal de Argentina

Squirru planteó: "Quiero vivir y morir y reencarnar en la Argentina porque lo amo" y explicó que el país es Rata de Fuego en el Horóscopo Chino. "Espantoso. Rata de fuego en el horóscopo chino por una luna llena que es oposición al sol", señaló y afirmó que eso marca un "eterno enfrentamiento del Gobierno con el pueblo que nunca puede participar". Además, acotó que una "luna llena es peligrosísimo para el nacimiento de cualquier cosa".

"Siempre busquemos lunas nuevas. (José de) San Martín no quería esa fecha porque la carta natal de un país tiene que ver con la fecha de independencia", advirtió sobre el 9 de Julio de 1816. "Va a ser el peor año desde muchísimos años que se vienen dando, que ya se están manifestando porque sí o sí se van a definir las guerras", auguró sobre el 2026.

Además, dejó una reflexión sobre el lugar donde vivir: "No se dan cuenta que un pedacito de tierra, un terrenito con aire, sol, con un poquito de agua para plantar algo. Que tener tu huerta es mucho mejor que estar en un departamento pagando expensas, ya que nadie puede con gritos al lado... Y vas a tener calidad de vida".

El año del Caballo de Fuego

Respecto al pasaje de signo que tendrá lugar en febrero del año que viene, planteó que "en el año caballo hay que domar nuestras pasiones, nuestros egos, nuestra locura" y afirmó que "viene una limpieza con el Caballo de fuego, que es el signo que más miedo le tienen en China".

"Ojo con los viajes en el año del caballo porque van a ser brutales. Por ahí vas y no volvés. Por ahí te agarró una guerra en el medio porque el viaje que viene por dentro es mucho más potente que el que hemos hecho a través de millas de aviones y de cosas", advirtió.

Además, confió que el signo opuesto complementario del caballo, "la rata, es el que más va a tener sucundum".