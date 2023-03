Habitar Comunidad: Maggiotti y Manzur entregaron viviendas en la Comuna de Tapia, Tucumán

image.png

“Esto no es casualidad del destino. Tiene que ver con decisiones políticas que toma el Gobierno Nacional, el provincial, y los gobiernos municipales”, destacó Maggiotti, sobre el trabajo que vienen generando de manera conjunta los distintos niveles de gobierno en materia habitacional, y comparó lo realizado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri: “Entre 2015 y 2019 se priorizó la timba financiera, los negocios de los amigos, el mercado, y no se priorizó a la gente”.

Por otra parte, el ministro también destacó la presencia del Estado Nacional en la región: “El norte grande concentra el 40% de las viviendas entregadas por nuestro ministerio. Esto nace desde el compromiso del presidente Alberto Fernández con esta parte de la Argentina. Para que los últimos sean los primeros, arrancando desde la periferia al centro”.

En el mismo sentido, Manzur expresó: “Esto habla a la clara de una vocación de servicio, de la entrega de recorrer y sentir el lugar donde uno está, para poder llevar adelante estas obras. En esta población rural está la capacidad de asignar recurso de acuerdo a las prioridades”. Además, el gobernador tucumano remarcó que las cosas que faltan por hacer “es lo que nos mueve para seguir adelante, buscando generar inclusión, más oportunidades. Son los grandes desafíos por lo que siempre, desde hace más de 70 años, viene luchando nuestro espacio político”.

“Reconfirmamos el compromiso de seguir trabajando conjuntamente con el gobierno provincial y el Gobierno Nacional hasta el último día de nuestra gestión, para que cada localidad esté mejor, y para que cada familia de las 8 localidades que pertenecen a la jurisdicción estén mejor”, afirmó el comisionado de Tapia, Pedro Acosta, luego de agradecer a las autoridades tucumanas y de la Nación por la gestión.

Posteriormente, Maggiotti y Manzur firmaron convenios para la edificación de más hogares en la provincia. Se trata de 209 viviendas a través del programa Casa Propia en Monteros y Simoca, con una inversión nacional de más de $1.460 millones. Además de 71 viviendas que serán finalizadas a través del programa Reconstruir en Las Talitas, con un monto superior a $70 millones. Finalmente, firmaron la construcción de un complejo Casa Propia - Casa Activa en San Miguel de Tucumán, que contará con 32 casas más un centro de día; en esta obra se invertirán más de $413 millones.

De la entrega también participaron la secretaria de Hábitat de la Nación, Micaela Villaverde; el ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, Fabián Soria; la interventora del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) provincial, Nora Belloni; el intendente del departamento de Trancas, Raúl Roberto Moreno; y el secretario de Coordinación, Marcos Aguilar; la subsecretaria de Programas de Hábitat, Daniela Vago; el subsecretario de Políticas de Vivienda e Infraestructuras, Andrés Fernández, funcionarios de la cartera que conduce Maggiotti.

Cabe destacar que el ministro Maggiotti viajó a Tucumán para encabezar la 98° Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda, encuentro en donde se analizará la situación habitacional y las políticas que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat viene ejecutando en todo el territorio nacional.