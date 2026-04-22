Caso Adorni: declaró el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito

Manuel Adorni jefe de gabinete

Las dudas sobre la operación inmobiliaria

El foco principal de la causa está puesto en la compra del departamento de la calle Miró al 500. La Justicia intenta determinar si el precio abonado por Adorni fue acorde al valor de mercado y si las condiciones de financiamiento fueron habituales.

Según consta en el expediente, la propiedad fue adquirida por las vendedoras en 200 mil dólares y vendida al funcionario en 230 mil. El acuerdo incluyó un adelanto de 30 mil dólares y una hipoteca a un año sin intereses por el saldo restante.

La escribana Adriana Nechevenko señaló que existía una relación de confianza entre las partes, mientras que el futbolista Hugo Morales, anterior titular del inmueble, aseguró que Feijoo había reservado la propiedad para su madre.

ESCRIBANA ADORNI

Sin embargo, martilleros que intervinieron en la zona indicaron que el valor de mercado rondaba los 345 mil dólares, lo que abrió interrogantes sobre la operación.

Las otras propiedades bajo la lupa

Otro de los inmuebles analizados es una casa en el country Indio Cua, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Allí se realizaron mejoras a cargo del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA.

Por ese motivo, Tabar fue citado a declarar el viernes 24 de abril a las 9 en Comodoro Py, para precisar el costo de las refacciones en la vivienda ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal también convocó a Juan Ernesto Cosentino, ex dueño de la casa del country, que deberá presentarse en Tribunales el 27 de abril.

Los viajes del jefe de Gabinete, bajo análisis

Además del patrimonio inmobiliario, la fiscalía investiga los gastos en viajes de Adorni y su familia. Para ello, solicitó información a empresas como Aerolíneas Argentinas y Delta Air Lines, entre otras agencias de turismo.

El objetivo es determinar si los traslados, que incluyen destinos como Punta Cana, Cancún, Nueva York, Mendoza e Iguazú, son compatibles con sus ingresos declarados.

La recolección de datos quedó en manos de la Policía Federal, que deberá obtener detalles sobre reservas, pagos, facturación y condiciones de cada viaje.