Actualidad
Paraguay
Desaparecido
Trágico final

Hallaron muerto en Paraguay a Wenceslao Benoit, el guía turístico argentino desaparecido hace seis días

El cuerpo fue encontrado por un grupo indígena en el Parque Nacional Defensores del Chaco. La investigación apunta a que pudo descompensarse por agotamiento y falta de agua.

El empresario argentino Wenceslao Benoit se perdió en el Chaco paraguayo el 31 de julio.

El empresario argentino Wenceslao Benoit se perdió en el Chaco paraguayo el 31 de julio. (Foto: Cortesía/Parques Nacionales de Paraguay)

Tras seis días de intensa búsqueda, el guía turístico argentino Wenceslao Benoit fue encontrado muerto este jueves en Paraguay, en la zona del Parque Nacional Defensores del Chaco, departamento de Boquerón. Un grupo de indígenas lo encontró en una zona “más retirada” del lugar donde lo buscaban.

Giro inesperado en el caso de una mujer desaparecida hace 11 años: detuvieron a su hija y a su yerno
Silvia Gloria Gallardo desapareció en febrero de 2014. 

La noticia fue confirmada por el exsenador paraguayo Alfredo Jaeggli, consuegro de Benoit, y por el comisario Carlos Martínez, jefe de investigaciones local. Ambos señalaron que el hallazgo se produjo cerca del lugar donde había desaparecido el 31 de julio, mientras trabajaba como guía para un turista belga.

El 1 de agosto, la hija del guía denunció su desaparición en la zona del macizo montañoso Cerro León, dentro del Parque Nacional. Según el testimonio del turista belga Raphael Gibbon, ambos se perdieron durante una caminata. Él decidió seguir un sendero para buscar el vehículo, mientras que Benoit permaneció en un punto fijo, aunque luego se movió del lugar. Nunca volvieron a encontrarse.

Captura
Wenceslao Benoit, el argentino desaparecido en Paraguay, fue encontrado muerto este jueves.

Wenceslao Benoit, el argentino desaparecido en Paraguay, fue encontrado muerto este jueves. (Foto: Cortesía/ABC)

El caso movilizó brigadas de rescate y el propio presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó el despliegue de dos aviones de la Fuerza Aérea —un Tucano T-27 con cámaras y un Cessna 206 con paracaidistas— para reforzar la búsqueda.

El hallazgo del cuerpo

Este jueves, un grupo de indígenas ayoreos localizó el cuerpo de Benoit en una zona “más retirada” y de difícil acceso, a unos 1400 metros de su camioneta y a cinco kilómetros de la entrada al Parque Cerro León. Estaba boca arriba y sin camisa, según informó el diario Última Hora.

64YI4Y3OHNFIBBA7225XEFNRZA
La comunidad ayorea participó activamente en la búsqueda del guía argentino desaparecido en el Chaco

La comunidad ayorea participó activamente en la búsqueda del guía argentino desaparecido en el Chaco (Foto: ABC Paraguay

El comisario Martínez señaló que no había signos de violencia y que se presume que Benoit, agotado y sin agua, se recostó para descansar y falleció en el lugar.

Las causas de muerte bajo investigación

El turista belga había comentado a las autoridades que Benoit padecía problemas cardíacos. Sin embargo, la causa exacta de su fallecimiento será determinada por la autopsia.

EA5QO2OA2JA2HMBM3VXR7EO46U
Wenceslao Benoit fue visto por última vez el 1 de agosto mientras guiaba a un turista belga en el norte del país.

Wenceslao Benoit fue visto por última vez el 1 de agosto mientras guiaba a un turista belga en el norte del país.

El hecho generó conmoción en la comunidad turística y en la región del Chaco paraguayo, donde Benoit era reconocido por su experiencia guiando expediciones.

