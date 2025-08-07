Hallaron muerto en Paraguay a Wenceslao Benoit, el guía turístico argentino desaparecido hace seis días

El hallazgo del cuerpo

Este jueves, un grupo de indígenas ayoreos localizó el cuerpo de Benoit en una zona “más retirada” y de difícil acceso, a unos 1400 metros de su camioneta y a cinco kilómetros de la entrada al Parque Cerro León. Estaba boca arriba y sin camisa, según informó el diario Última Hora.

La comunidad ayorea participó activamente en la búsqueda del guía argentino desaparecido en el Chaco (Foto: ABC Paraguay

El comisario Martínez señaló que no había signos de violencia y que se presume que Benoit, agotado y sin agua, se recostó para descansar y falleció en el lugar.

Las causas de muerte bajo investigación

El turista belga había comentado a las autoridades que Benoit padecía problemas cardíacos. Sin embargo, la causa exacta de su fallecimiento será determinada por la autopsia.

Wenceslao Benoit fue visto por última vez el 1 de agosto mientras guiaba a un turista belga en el norte del país.

El hecho generó conmoción en la comunidad turística y en la región del Chaco paraguayo, donde Benoit era reconocido por su experiencia guiando expediciones.