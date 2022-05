Hepatitis infantil: revelaron cómo evoluciona el niño de 8 años que fue trasplantado en Rosario

Los especialistas de la Unidad de Hígado y Trasplante Hepático del Sanatorio de Niños de Rosario comunicaron que decidieron realizar la intervención lo antes posible, ya que el nene no presentaba signos de mejoras durante varios días desde su internación.

Sanatorio de Niños Rosario 1.jpg Hepatitis infantil: el niño de 8 años que fue trasplantado en Rosario "evoluciona favorablemente"

"Estamos hablando de donante cadavérico. Cuando ocurren estos cuadros de hepatitis muchos casos recuperan con tratamiento médico y no requieren un trasplante pero en este caso la cuestión es alguna causa desconocida en estudio en donde se descartan las causas más frecuentes", aclaró David Biagiola en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Y remarcó: "a partir de la falla del hígado se hace un efecto cascada de los órganos principales".

Alejandro Costaguta, Lisandro Biteti y David Biagiola son parte el equipo médico que informó el estado de salud del nene: “Se implantó el lóbulo izquierdo (del órgano)”, remarcó Costaguta, jefe de la Unidad de Hepatología y Trasplante. El especialista agregó que el hígado del donante fue reducido al tamaño del niño de 8 años.

"Cuando es donante vivo relacionado tiene que estar relacionado directamente con la familia y deben hacerse estudios previo, compatibilidad, con imágenes, laboratorios", dijo el cirujano dando a entender que no había tiempo para ello.

Hepatitis nueva Europa Press.JPG Alejandro Costaguta, Lisandro Biteti y David Biagiola son parte el equipo médico que informó el estado de salud del nene

El médico que atiende al menor, Alejandro Costaguta, explicó: "el Incucai emitió un informe que indicaba la posibilidad de tener un donante que podría ser apto para nuestro receptor ayer lunes alrededor de las 21 horas. Nuestro equipo se reunió, evaluó la situación y aceptamos el hígado. Inmediatamente se puso en marcha el operativo de trasplante”.

Habló la mama del nene trasplantado y dejó un mensaje para que la gente done órganos

Vanesa, la mamá del niño de 8 años que fue sometido a un trasplante de hígado por la hepatitis aguda grave que padecía, habló afuera del Sanatorio de Niños y expresó: “No veo la hora de que se despierte y llevarlo a mi casa”.

“Amaneció bien. Está estable”, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario.

Mamá-nene-operado.png Vanesa, la mamá del niño de 8 años que fue sometido a un trasplante de hígado por la hepatitis

“Las horas de espera fueron mortales. Gracias a dios llegó rápido el órgano y mi hijo está bien”, contó Vanesa sobre las horas previas a la operación.

Y dejó un mensaje para que la gente done órganos. “Te digo la verdad, antes decía que no. Pero ahora que me pasó, que donen: dan vida, esperanza. Salvan vidas”, expresó.