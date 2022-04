Horacio Rodríguez Larreta le pidió a Nación que le quite los planes sociales a quienes repitan un acampe en la 9 de Julio

"¿A alguien se le ocurre que vienen de forma espontánea? Veíamos las colas de colectivos, los traen extorsionados, porque si no vienen les quitan los planes sociales, porque el plan no los maneja el Estado sino organizaciones, lo peor es que usan a los chicos para que la policía no los desaloje, son unos cobardes", se refirió Rodríguez Larreta.