Horacio Verbitsky confesó que llamó a Ginés González García y se vacunó en el Ministerio de Salud

Horacio Verbitsky contó que se vio la vacuna contra el Covid-19 después de gestionarlo con el Ministro de Salud

Durante las últimas horas, Horacio Verbitsky sorprendió a todos con una confesión. El periodista reconoció en un programa de radio que se dio la vacuna Sputnik V contra el coronavirus luego de pedírselo al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

"Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ustedes se acuerdan que hace unos meses dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme, que quería ver qué efectos secundarios podía haber. Bueno, pues ayer me vacuné”, comenzó Verbitsky en diálogo con el programa Habrá consecuencias, en El Destape radio, en donde participa como columnista.

Entonces, el periodista contó que en su familia hubo nueve contagiados y que incluso uno de sus integrantes falleció. A raíz de esto decidió inocularse. “Tuve nueve contagiados en la familia. Es un número grande para una familia chica. De todas las edades y sexos, desde más de 70 hasta apenas 1 año. Uno de ellos murió, lo cual fue muy dramático. Por otro lado, un hijo mío, que es biólogo molecular, me dijo que los efectos secundarios posibles son menores en relación al riesgo que es contraer la enfermedad. Por la combinación de todas estas cosas, sobre todo impactado por la situación familiar, decidí vacunarme”, dijo.

“Me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco hace muchos años, desde antes de que fuera Ministro, que me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, continuó el titular del CELS.

“Me apresté para ir al hospital y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna. Bueno, fui al Ministerio y estaba el equipo de vacunación allí", agregó.

En medio del relato, Verbitsky comentó, además, que sucedió algo que calificó como “gracioso”. “Me entero estando allí que también iba a venir vacunarse el número 2 de Clarín, José Antonio Aranda, que se había comunicado con el Ministerio para ver a dónde se iba a vacunar, pero que no iba a venir porque planteó que quería la vacuna inglesa, la de Oxford AstraZeneca, así que va a ir el lunes. Me imaginaba la posibilidad de un encuentro en el vacunatorio con José Antonio Aranda y me causaba mucha gracia. Esto demuestra que al virus le da lo mismo un subversivo como yo, que un conchudo como Aranda", dijo entre risas.

El comentario no causó el mismo efecto en el accionista del Grupo Clarín, quien negó los dichos de Verbitsky y expresó a ese medio: “Recién lo voy a hacer cuando me llegue el turno que solicitaré apenas se abra en la Ciudad de Buenos Aires el registro para hacerlo”, según publicó en Clarín.

Por último, el periodista brindó algunos detalles sobre su experiencia después de vacunarse: "No sentí ningún dolor. No tuve ningún efecto secundario. Me habían dicho que se podía hinchar el brazo y no se hinchó. Me dijeron que podía tener fiebre y no tuve. Que podía tener decaimiento y cansancio, y no lo tuve. El 12 de marzo tengo que darme la segunda dosis. Estoy muy contento de haberlo hecho”, cerró.