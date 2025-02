Impactante accidente en La Plata: un fletero se descompensó al volante y se incrustó en una casa

Las imágenes muestran la secuencia completa del accidente que sufrió Moreira a bordo de su camioneta. De repente, cuando circulaba por la calle 18, perdió el control de su flete, giró involuntariamente hacia la derecha y se incrustó en el frente de una casa. Tanto la dueña de la propiedad como otros dos vecinos se acercaron de inmediato al rodado, pero no pudieron asistir a tiempo al conductor.

La maniobra involuntaria de Moreira podría haber provocado una tragedia, pero en ese momento no había nadie en la vereda y no hubo que lamentar otras víctimas. Personal del SAME constató la muerte de Moreira.

Al recibir el alerta al 911, personal de la Comisaría 4a de La Plata de la Policía Bonaerense se dirigió al lugar del hecho, y una vez allí constató que Moreira se encontraba descompensado.

Momentos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y el médico de turno confirmó la muerte del fletero.